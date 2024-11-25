Несет 75 кг взрывчатки: украинский дальнобойный БПЛА "Лютый" стал еще опаснее (видео)

По данным ГУР, дрон "Лютый" с увеличенной боевой частью успешно поразил цель в РФ, пролетев более 600 километров от границы Украины.

Украинские ударные беспилотники большой дальности "Лютый" получили в 1,5 раза большую боевую часть массой 75 кг. Об этом говорится в репортаже "Донбасс Реалии", посвященном работе группы операторов дальнобойных дронов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В ГУР показали дальнобойные дроны для ударов по РФ

По словам украинских разведчиков, для ударов по Саратовскому НПЗ базовая боевая часть дрона "Лютый" массой 50 кг была заменена на более мощную, которая весит 75 кг. Таким образом вес боевой части БПЛА увеличился в 1,5 раза.

Сообщается, что дрон "Лютый" с увеличенной боевой частью успешно поразил цель на территории Российской Федерации, пролетев более 600 километров от границы Украины.

Тип использованного боеприпаса не упоминается, однако ранее портал "Милитарный" сообщал, что дроны "Лютый" оснащены осколочно-фугасной боевой частью весом 50 кг. В издании подчеркнули, что ранее эта боевая часть имела значительный процент отказов при попадании в цель. Однако, судя по обнародованным кадрам, это было исправлено переносом инициатора в носовую часть фюзеляжа.

Кроме того, в ГУР сообщили, что теперь у них есть возможность поражать цели на расстоянии 2000 километров. При этом не уточняется, о какой именно модели беспилотника идет речь.

Напомним, под данным от 13 мая, Силы обороны Украины нанесли примерно 80% точных ударов по НПЗ на территории РФ при помощи дальнобойного беспилотного аппарата "Лютый".

Ранее Канадский физик и эксперт по дронам DanielR также проанализировал конструкцию дрона "Лютый", а также результаты его ударов на основе фото и видео из открытых источников.