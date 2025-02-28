Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, – СМИ

Визит Владимира Зеленского в США закончился скандалом, которого мир еще не видел. После жаркого спора в Белом доме Дональд Трамп безжалостно выгоняет коллегу, отмечают журналисты Bild.

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Президент США Дональд Трамп выгнал президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома после встречи 28 февраля. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.

Оба президента ищут общее решение по завершению войны в Украине, которая длится уже три года. Однако визит Зеленского к Трампу заканчивается скандалом, которого мир еще не видел. После жаркого спора в Белом доме президент США безжалостно выгоняет своего коллегу, отмечают журналисты.

"Перед камерами Трамп унижает своего коллегу унизительными высказываниями в адрес Зеленского и оккупированной Украины. Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс пошли еще дальше, назвав Зеленского "неуважительным", — говорится в статье.

О том, что Трамп выгнал Зеленского после перепалки на встрече в Белом доме сообщает и журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на информированных собеседников.

По ее сведениям, сделка о полезных ископаемых не подписана. Украинская сторона "умоляла о перезагрузке" диалога, но госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщили им, что Зеленскому нужно покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда он будет готов к миру.

Источники также говорят, что Трамп и его команда были оскорблены риторикой и поведением Зеленского: он во время разговора "пожимал плечами и закатывал глаза". Обед, который должны были подать главам государств, будут есть сотрудники Белого дома.

Дональд Трамп ранее заявил, что Зеленский не готов к миру. Встречу в Белом доме американский президент назвал "очень значимой".

Встреча Зеленского и Трампа 28 февраля закончилась жаркими спорами. Последний обвинял украинского лидера в нежелании закончить войну.