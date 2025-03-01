"Единогласное решение": администрация Трампа посоветовала ему остановить переговоры с Зеленским, — Уолтц

Советник США по вопросам нацбезопасности Уолтц заявил, что считает "вполне неприемлемым" обсуждение вопроса мира не за закрытыми дверями, а перед камерами.

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Советник США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после публичной ссоры между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, чиновники из администрации главы США посоветовали ему прекратить переговоры с украинским президентом, а Зеленского попросили покинуть Белый дом. Об этом он рассказал в комментарии для Fox News, сообщает Голос Америки.

По словам Уолтц, весь спор не был спланированной "засадой", а решение о прекращении переговоров было озвучено после того, как представители медиа вышли из Овального кабинета.

"У нас была встреча после этого спора, и мы более-менее единодушно посоветовали президенту, что после этого оскорбления в Овальном кабинете, мы просто не видим, как это может двигаться вперед, что любое дальнейшее взаимодействие с этого момента будет лишь продвижением назад. И это то, что мы сказали президенту Зеленскому и его команде", — сказал Уолтц.

По словам советника по нацбезопасности, Трамп увидел, и "это его разозлило", что "не было видно, что Зеленский действительно хочет прекратить воевать", и что он хочет защищать эту позицию "перед всем миром".

"Президент сказал "достаточно", вице-президент сказал "достаточно". Это был неправильный подход, в неправильный момент в истории, и наверное, неправильный президент, чтобы с ним такое делать. Это — не Джо Байден, это Дональд Джей Трамп. И я думаю, что весь мир это увидел", — заявил Волц, добавив, что сказал Зеленскому о том, что "время не на его стороне" и "американская помощь не является бесконечной".

Он отметил, что в отличие от предыдущей администрации Байдена, которая говорила о поддержке Украины, то Зеленский вероятно не осознал, что пришла новая администрация с другим подходом.

"Это — новый президент, и мы полны решимости применить новый подход к миру. Кто против мира?" — спросил Волц, добавив, что считает вполне неприемлемым тот факт, что Зеленский не соглашаетесь с тем, каким должен быть этот мир, не за закрытыми дверями, а не перед камерами".

Ранее стало известно, что Трамп усилит давление на Украину, избегая прямых контактов с Зеленским. СМИ отмечает, что Трамп не собирается отказываться от плана быстро подписать мировое соглашение несмотря на публичную перепалку лидеров Украины и США.

Впоследствии сообщалось о том, как в Украине восприняли конфликт Зеленского и Трампа. Подобные инциденты уже случались между президентами США и Украины, отмечает Саймон Шустер. Однако ранее они происходили за "закрытыми дверями".