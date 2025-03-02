Зеленський "не так одягнувся", щоб вести переговори про припинення війни, — Волц (відео)

На запитання репортера Fox News, чому на зустріч із Трампом Зеленський не одягнув костюма, український президент відповів, що після завершення війни в Україні одягне кращий костюм, ніж той, який одягнув репортер.

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Радник із національної безпеки колишнього президента США Дональда Трампа Майк Волц виступив із різкою заявою в ефірі Fox News, засумнівавшись у прагненні президента Володимира Зеленського зупинити бойові дії. Він наголосив, що український лідер не відповідав статусу парламентера ні своїм зовнішнім виглядом, ні своїми діями.

"Не зрозуміло, чи дійсно Зеленський хоче зупинити бойові дії. Він увійшов одягненим не так, щоб розв'язувати такі питання. Віцепрезидент сказав: "Досить". Президент сказав: "Досить". І я маю сказати вам, що це був неправильний підхід, неправильний час в історії та, безумовно, не той президент, щоб із ним можна було", — прокоментував Волц зустріч у Білому домі.

Радник Трампа також використав інтерв'ю для порівняння політичного підходу американського експрезидента Джо Байдена з позицією чинного президента США.

"І я маю сказати вам, що це був неправильний підхід, неправильний час в історії і, безумовно, не той президент, щоб із ним можна було таке провернути. Це не Джо Байден", — заявив Волц.

Претензії американців до одягу Зеленського

Під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому на його зовнішній вигляд звернув увагу і Трамп, причому буквально з перших секунд після рукостискання. Коли Зеленський вийшов з авто, американський лідер привітав його біля входу в адміністрацію і відзначив одяг українського колеги.

"Він сьогодні такий вбраний", — голосно вимовив Трамп, вказуючи пальцем на Зеленського.

Пізніше вже в Овальному кабінеті до українського лідера звернувся репортер Fox News Брайан Гленн, який поставив запитання, чому Зеленський не одягнув костюм.

"Чому ви не носите костюм? Ви відвідуєте головний офіс цієї країни та відмовляєтеся носити костюм. Просто хочу перевірити, чи є у вас костюм. Багатьох американців обурює те, що ви не поважаєте гідність адміністрації президента США", — сказав Гленн.

У відповідь Зеленський сказав, що одягне костюм тільки після завершення війни в Україні. Він також спробував згладити ситуацію жартом, натякнувши, що його костюм, імовірно, буде кращим. А потім додав, що з огляду на обставини, можливо, обере скромніший одяг.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа закінчилася жорсткою словесною перепалкою. Глава Білого дому звинувачував українського лідера в бажанні продовжувати війну в Україні та невдячності США.