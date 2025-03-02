Выживание в одиночку: сможет ли Украина противостоять России без помощи США, — The Times

Без поддержки США Европе потребуется как минимум 300 тысяч военнослужащих. Кроме того, странам придется запланировать более 200 миллиардов евро ежегодных расходов на оборону.

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Ссора, которая произошла 28 февраля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома, напомнила о самых страшных геополитических сценариях, упоминавшихся на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет обозреватель The Times Марк Галеотти.

Опасения, отмечает обозреватель, касается ухода американских военных из Европы, распад НАТО и более тесная идеологическая близость между США и Россией.

Он также подчеркивает, что сейчас непосредственную озабоченность вызывает вопрос, сможет ли Украина продолжать обороняться без поддержки США.

"Трамп — не тот человек, который позволит оставить безнаказанным такое неповиновение", — считает Галеотти.

Президент США подумывает о прекращении военной помощи Украине, не объявив за период своего правления ни одного нового пакета поддержки. При этом глава Белого дома может сохранить существующие обязательства перед Украиной, рассчитанные на ближайшие 6 месяцев, но не обещать больше.

"Это даст ему возможность вновь поднять вопрос о доступе США к украинским полезным ископаемым — возможно, вернувшись к чему-то более близкому к его прежним, более возмутительным требованиям о возврате 500 миллиардов долларов — а также подготовить предложение о прекращении огня по принципу "бери или уходи"", — отметил обозреватель.

Лидеры стран Европы уже выразили Зеленскому поддержку, но их заверения вряд ли выйдут за пределы поддерживающих постов в социальных сетях, — считает автор.

Для обеспечения безопасности без поддержки США Европе потребуется как минимум 300 000 военнослужащих и более 200 миллиардов евро ежегодных расходов на оборону, — обращает внимание журналист.

Европа как гарант?

Если приоритетом является предоставление гарантий Киеву, можно ли это сделать вне НАТО, спрашивает автор. Президент РФ Владимир Путин явно не боится Европы, полагая, что у нее нет воли и единства, чтобы противостоять военному запугиванию. С этим трудно не согласиться, отмечает Марк Галеотти, когда даже страны, продемонстрировавшие волю к перевооружению, такие как Польша, также дали понять, что их собственная национальная безопасность имеет приоритет.

Армии Европы не могут выставить 100 000–150 000 солдат, которые, по мнению Зеленского, необходимы для сдерживания россиян. В то же время европейские страны предоставляют Украине значительно больше финансовой и военной помощи, чем Соединенные Штаты. И они могли бы тратить еще больше, но у них нет производственных мощностей, чтобы легко и быстро превратить наличные в военный потенциал. Европа производит 2 миллиона артиллерийских снарядов в год, но этого недостаточно для удовлетворения потребностей войны, не говоря уже о пополнении запасов европейских армий.

Сможет ли Украина продолжать борьбу?

У Украины еще существуют резервы, и не в последнюю очередь, если она снизит призывной возраст с 25 до 18 лет. Тем не менее, потеря помощи США станет серьезным ударом. Это не только нехватка новых систем и боеприпасов, таких как ракеты Patriot, но и запасных частей для существующих систем, таких как танки Abrams и бронетранспортеры Bradley.

Украина может и, по-видимому, будет продолжать сражаться, но все более и более невыгодно для себя, считает автор.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США больше не будет финансировать войну без настоящего, прочного мира.

Издание Financial Times писало, что многие украинцы, среди которых военнослужащие, депутаты и чиновники считают, что страна сможет продержаться против России по крайней мере еще шесть месяцев, даже без дополнительной помощи со стороны Америки.