Виживання поодинці: чи зможе Україна протистояти Росії без допомоги США, — The Times

Без підтримки США Європі знадобиться щонайменше 300 тисяч військовослужбовців. Крім того, країнам доведеться запланувати понад 200 мільярдів євро щорічних витрат на оборону.

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Сварка, яка сталася 28 лютого між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому, нагадала про найстрашніші геополітичні сценарії, які згадувалися на Мюнхенській конференції з безпеки, пише оглядач The Times Марк Галеотті.

Побоювання, зазначає оглядач, стосуються відходу американських військових з Європи, розпаду НАТО та більш тісної ідеологічної близькості між США та Росією.

Він також підкреслює, що зараз безпосередню стурбованість викликає питання, чи зможе Україна продовжувати оборонятися без підтримки США.

"Трамп — не та людина, яка дозволить залишити безкарною таку непокору", — вважає Галеотті.

Президент США подумує про припинення військової допомоги Україні, не оголосивши за період свого правління жодного нового пакета підтримки. При цьому глава Білого дому може зберегти наявні зобов'язання перед Україною, розраховані на найближчі 6 місяців, але не обіцяти більше.

"Це дасть йому змогу знову порушити питання про доступ США до українських корисних копалин — можливо, повернувшись до чогось ближчого до його колишніх, більш обурливих вимог щодо повернення 500 мільярдів доларів, а також підготувати пропозицію щодо припинення вогню за принципом "бери або йди геть"", — зазначив оглядач.

Лідери країн Європи вже висловили Зеленському підтримку, але їхні запевнення навряд чи вийдуть за межі підтримувальних постів у соціальних мережах, — вважає автор.

Для забезпечення безпеки без підтримки США Європі знадобиться щонайменше 300 000 військовослужбовців і понад 200 мільярдів євро щорічних витрат на оборону, — звертає увагу журналіст.

Європа як гарант?

Якщо пріоритетом є надання гарантій Києву, чи можна це зробити поза НАТО, запитує автор. Президент РФ Володимир Путін явно не боїться Європи, вважаючи, що у неї немає волі і єдності, щоб протистояти військовому залякуванню. З цим важко не погодитися, зазначає Марк Галеотті, коли навіть країни, які продемонстрували волю до переозброєння, такі як Польща, також дали зрозуміти, що їхня власна національна безпека має пріоритет.

Армії Європи не можуть виставити 100 000-150 000 солдатів, які, на думку Зеленського, необхідні для стримування росіян. Водночас європейські країни надають Україні значно більше фінансової та військової допомоги, ніж Сполучені Штати. І вони могли б витрачати ще більше, але не мають виробничих потужностей, щоб легко і швидко перетворити готівку на військовий потенціал. Європа виробляє 2 мільйони артилерійських снарядів на рік, але цього недостатньо для задоволення потреб війни, не кажучи вже про поповнення запасів європейських армій.

Чи зможе Україна продовжувати боротьбу?

В України ще є резерви, і не в останню чергу, якщо вона знизить призовний вік з 25 до 18 років. Проте втрата допомоги США стане серйозним ударом. Це не тільки брак нових систем і боєприпасів, таких як ракети Patriot, а й запасних частин для наявних систем, таких як танки Abrams і бронетранспортери Bradley.

Україна може і, мабуть, продовжуватиме боротися, але все більш і більш невигідно для себе, вважає автор.

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США більше не фінансуватиме війну без справжнього, міцного миру.

Видання Financial Times писало, що багато українців, серед яких військовослужбовці, депутати та чиновники вважають, що країна зможе протриматися проти Росії принаймні ще шість місяців, навіть без додаткової допомоги з боку Америки.