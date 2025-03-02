"Мяч на стороне Зеленского": у Трампа ответили, может ли Киев перезапустить переговоры, — NBS

Представитель администрации Трампа анонимно сказал журналистам, что все еще считает возможным продолжение сотрудничества США и Украины для достижения мира.

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После публичной стычки во время встречи с президентом США Дональдом Трампом путь к мирному соглашению и завершению российской украинской войны становится неопределенным и зависит от следующих шагов президента Украины Владимира Зеленского, пишет NBS News со ссылкой на слова неназванных американских чиновников.

По словам журналистов, один из чиновников администрации президента США сказал, что сейчас "мяч на стороне президента Зеленского". По словам анонимного чиновника, президент Украины должен вернуться к столу переговоров и "исправить" ситуацию.

Другой представитель администрации заявил, что он "не уверен", к чему сейчас идет мирный процесс, и что Владимир Зеленский пока не выразил публично сожаления по поводу "неуважительного" подхода к встрече в Овальном кабинете.

Кроме того, по словам журналистов, многочисленные чиновники администрации отрицают, что напряженный разговор в Белом доме был спланирован американской стороной заранее.

"Это вообще не планировалось. Это было прямо противоположно тому, чего ожидало большинство людей", — заверил источник, знакомый с ходом встречи.

Представитель администрации также добавил, что "никакого подстраивания не было".

На некоторых чиновников Белого дома произвели неприятное впечатление упоминания в речи Владимира Зеленского о надежных гарантиях безопасности от США при обсуждении соглашения о добыче полезных ископаемых.

"Зеленскому было совершенно ясно, что в этом соглашении не будет гарантий безопасности", — сказал один из инсайдеров.

Также представители администрации заявили, что не могут сказать, что бы мог сделать Зеленский, чтобы убедить Трампа перезапустить переговоры, кроме полного пересмотра своего отношения к президенту Соединенных Штатов. По их словам, Трамп до сих пор сомневается в том, что Зеленский хочет достичь завершения войны.

"Он не понял реальности, что с выборами 6 ноября произошла смена парадигмы", — сказал о президенте Украины один из представителей администрации.

Другой чиновник в ответ на вопрос, могут ли США и в дальнейшем работать с Владимиром Зеленским для достижения мирного соглашения, ответил: "Я все еще так думаю, да".

Встреча Зеленского с Трампом: детали

Во время официального визита украинского лидера в Вашингтон между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом произошла публичная перепалка после того, как президент Украины напомнил о необходимости добавить надежные гарантии безопасности к соглашению о разработке полезных ископаемых. Джей Ди Вэнс обвинил Владимира Зеленского в том, что тот недостаточно благодарен американцам за помощь. После волны упреков и обвинений со стороны президента и вице-президента США в адрес Зеленского встреча продолжилась за закрытыми дверями без присутствия журналистов. После этого администрация Трампа отменила пресс-конференцию, которая должна была состояться по итогам переговоров, а Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом.

После этого Владимир Зеленский опубликовал в соцсети Х сообщение, в котором поблагодарил народ США за поддержку и подчеркнул, что Украине нужен справедливый и долговременный мир.

Дональд Трамп после встречи заявил, что уверен в том, что президент РФ Владимир Путин хочет мира, а Владимир Зеленский, по его словам, "не выглядел, как человек, который хочет завершения войны". Президент США считает, что для перезапуска переговоров Зеленский должен сказать, что хочет мира также.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться перед Трампом за спор в Овальном кабинете. Он также сомневается в том, что президент Украины хочет мира.

Издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме 1 марта писало, что администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всей военной помощи Украине.