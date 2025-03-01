"Превратил дело в фиаско": Зеленский должен извиниться перед Трампом, — Рубио (видео)

По словам госсекретаря США, Украине не предоставят гарантии безопасности, пока она не заключит мирное соглашение

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Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед президентом США Дональдом Трампом за словесную перепалку в Овальном кабинете. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Рубио призвал Зеленского "извиниться за то, что превратил это дело в фиаско для него", после того, как его встреча в Белом доме с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом превратилась в крикливые перепалки.

"Ему не нужно было идти туда и становиться антагонистом", — сказал Рубио.

Он также поставил под сомнение, действительно ли украинский лидер хочет мира в войне с Россией.

"Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно — а президент заключает соглашения, он заключал соглашения всю свою жизнь — вы не собираетесь сажать людей за стол переговоров. И поэтому вы начинаете думать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, не хочет", — подчеркнул Рубио.

Кроме того, госсекретарь США сообщил, что Дональд Трамп заявил, что до заключения мирного соглашения Украине не будет гарантирована безопасность.

Напомним, 28 февраля между Зеленским и Трампом вспыхнула словесная перепалка, которая привела к срыву подписания соглашения о редкоземельных ископаемых.

После скандала издание The Washington Post обнародовало материал, в котором утверждается, что Трамп может прекратить всю военную помощь Украине.