"Превратил дело в фиаско": Зеленский должен извиниться перед Трампом, — Рубио (видео)
По словам госсекретаря США, Украине не предоставят гарантии безопасности, пока она не заключит мирное соглашение
Президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед президентом США Дональдом Трампом за словесную перепалку в Овальном кабинете. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
Рубио призвал Зеленского "извиниться за то, что превратил это дело в фиаско для него", после того, как его встреча в Белом доме с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом превратилась в крикливые перепалки.
"Ему не нужно было идти туда и становиться антагонистом", — сказал Рубио.
Он также поставил под сомнение, действительно ли украинский лидер хочет мира в войне с Россией.
"Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно — а президент заключает соглашения, он заключал соглашения всю свою жизнь — вы не собираетесь сажать людей за стол переговоров. И поэтому вы начинаете думать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, не хочет", — подчеркнул Рубио.
Кроме того, госсекретарь США сообщил, что Дональд Трамп заявил, что до заключения мирного соглашения Украине не будет гарантирована безопасность.
Напомним, 28 февраля между Зеленским и Трампом вспыхнула словесная перепалка, которая привела к срыву подписания соглашения о редкоземельных ископаемых.
После скандала издание The Washington Post обнародовало материал, в котором утверждается, что Трамп может прекратить всю военную помощь Украине.