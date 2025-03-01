"Перетворив справу на фіаско": Зеленський повинен вибачитись перед Трампом, — Рубіо (відео)

За словами держсекретаря США, Україні не нададуть гарантії безпеки, поки вона не укладе мирну угоду

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Президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися перед президентом США Дональдом Трампом за словесну перепалку в Овальному кабінеті. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Рубіо закликав Зеленського "вибачитися за те, що перетворив цю справу на фіаско для нього", після того, як його зустріч у Білому домі з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом перетворилася на крикливі перепалки.

"Йому не потрібно було йти туди і ставати антагоністом", — сказав Рубіо.

Він також поставив під сумнів, чи дійсно український лідер хоче миру у війні з Росією.

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно — а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя — ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, не хоче", — наголосив Рубіо.

Крім того, держсекретар США повідомив, що Дональд Трамп заявив, що до укладення мирної угоди Україні не буде гарантовано безпеки.

Нагадаємо, 28 лютого між Зеленським та Трампом спалахнула словесна перепалка, яка призвела до зриву підписання угоди про рідкісноземельні копалини.

Після скандалу видання The Washington Post оприлюднило матеріал, в якому стверджується, що Трамп може припинити всю військову допомогу Україні.