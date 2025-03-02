"М'яч на боці Зеленського": у Трампа відповіли, чи може Київ перезапустити переговори, — NBS

Представник адміністрації Трампа анонімно сказав журналістам, що все ще вважає можливим продовження співпраці США й України для досягнення миру.

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Після публічної сутички під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом шлях до мирної угоди та завершення російської української війни стає невизначеним і залежить від наступних кроків президента України Володимира Зеленського, пише NBS News із посиланням на слова неназваних американських чиновників.

За словами журналістів, один із чиновників адміністрації президента США сказав, що зараз "м'яч на боці президента Зеленського". За словами анонімного посадовця, президент України повинен повернутися до столу переговорів і "виправити" ситуацію.

Інший представник адміністрації заявив, що він "не впевнений", до чого зараз іде мирний процес, і що Володимир Зеленський наразі не висловив публічно жалю з приводу "неповажного" підходу до зустрічі в Овальному кабінеті.

Крім того, за словами журналістів, численні чиновники адміністрації заперечують, що напружена розмова в Білому домі була спланована американською стороною заздалегідь.

"Це взагалі не планувалося. Це було прямо протилежно тому, чого очікувала більшість людей", — запевнило джерело, знайоме з ходом зустрічі.

Представник адміністрації також додав, що "ніякого підлаштування не було".

На деяких чиновників Білого дому справили неприємне враження згадки у промові Володимира Зеленського про надійні гарантії безпеки від США під час обговорення угоди про видобуток корисних копалин.

"Зеленському було абсолютно ясно, що в цій угоді не буде гарантій безпеки", — сказав один з інсайдерів.

Також представники адміністрації заявили, що не можуть сказати, що б міг зробити Зеленський, щоб переконати Трампа перезапустити переговори, крім повного перегляду свого ставлення до президента Сполучених Штатів. За їхніми словами, Трамп досі має сумніви в тому, що Зеленський хоче досягти завершення війни.

"Він не зрозумів реальності, що з виборами 6 листопада відбулася зміна парадигми", — сказав про президента України один із представників адміністрації.

Інший чиновник у відповідь на питання, чи можуть США і надалі працювати з Володимиром Зеленським для досягнення мирної угоди, відповів: "Я все ще так думаю, так".

Зустріч Зеленського з Трампом: деталі

Під час офіційного візиту українського лідера до Вашингтона між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом відбулася публічна суперечка після того, як президент України нагадав про необхідність додати надійні гарантії безпеки до угоди про розробку корисних копалин. Джей Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського в тому, що той недостатньо вдячний американцям за допомогу. Після хвилі докорів і звинувачень з боку президента і віцепрезидента США на адресу Зеленського зустріч продовжилася за зачиненими дверима без присутності журналістів. Після цього адміністрація Трампа скасувала пресконференцію, що мала відбутися за підсумками перемовин, а Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім.

Після цього Володимир Зеленський опублікував у соцмережі Х допис, у якому подякував народу США за підтримку та наголосив, що Україні повинен справедливий та довготривалий мир.

Дональд Трамп після зустрічі заявив, що упевнений в тому, що президент РФ Володимир Путін хоче миру, а Володимир Зеленський, за його словами, "не виглядав, як людина, яка хоче завершення війни". Президент США вважає, що для перезапуску переговорів Зеленський повинен сказати, що хоче миру також.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Зеленський повинен вибачитись перед Трампом за суперечку в Овальному кабінеті. Він також має сумніви в тому, що президент України хоче миру.

Видання The Washington Post з посиланням на високопоставленого чиновника в Білому домі 1 березня писало, що адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всієї військової допомоги Україні.