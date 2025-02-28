"Спасибі, Америка": перша реакція Зеленського після скандалу в Білому домі (скріншот)

В опублікованому пості президент України подякував американському народу за підтримку і нагадав, що країні потрібен справедливий і тривалий мир.

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Президент України Володимир Зеленський після напруженої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і його командою в Білому домі заявив про вдячність Штатам за підтримку. Відповідний пост він опублікував у соцмережі Х.

"Спасибі, Америка, спасибі за підтримку, спасибі за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народу. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", — написав він.

За даними ЗМІ, Дональд Трамп вигнав Володимира Зеленського з Білого дому після зустрічі 28 лютого. Візит Зеленського до США закінчився скандалом, якого світ ще не бачив, повідомило видання Bild.

Фокус зібрав добірку реакцій різних політичних діячів на скандал у Білому домі. Мільярдер Ілон Маск розкритикував Зеленського, а президент Франції Еммануель Макрон навпаки підтримав.