Если заставят разделить Украину, то будет новая война: Зеленский подытожил визит в Лондон (видео)

Люди не согласятся с несправедливым завершением войны, если часть Украины останется в российской оккупации, заявил украинский президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, если Российская Федерация продолжит контролировать оккупированные территории, то это путь к новому витку войны. Кроме того, политик заявил, нельзя юридически признавать оккупацию, а следует придерживаться устава Организации объединенных наций и международных соглашений. Фрагменты заявлений главы украинского государства, которые он сделал 2 марта в аэропорту Лондона, опубликовало агентство Reuters и медиа "Новости. Live".

Зеленский заявил, что Украина не отдаст добровольно территории, которые оккупировала РФ. Политик уверен, что украинцы рано или поздно вернут свои земли. При этом подчеркнул, что страна не планирует нарушать международные законы, потому что "никто не хочет ничего лишнего, никто не хочет того, что нам не принадлежит". Также он пояснил, что в случае посягательства на чужое краденое рано или поздно "у тебя заберут". По мнению украинского президента, война возобновится, если часть территории останется в оккупации.

"Разделение земли — это принуждение, которое обернется, мне кажется, большим риском боевых действий через какое-то соответствующее время", — заявил Зеленский.

Политик подчеркнул, что партнеры, которые поддерживают Украину или "хотят выступать посредниками", понимают риски несправедливого завершения войны. По его словам, в таком случае народ будет пытаться вернуть земли, которые ему принадлежат.

"Я думаю, они понимают, что если закончить войну несправедливо, то вопрос будет времени, когда люди будут возвращать эту справедливость", — сказал он.

Журналисты также услышали отношение Зеленского к спору в Белом доме и позицию по соглашению о редкоземельных металлах, которое так и не подписали. Он пояснил, что как представитель страны, которая зависит от помощи партнеров, готов к "конструктивному диалогу". По его словам, он подпишет соглашение сразу, как его пригласят в США.

"Если президент Соединенных Штатов Америки пригласит меня к конструктивному диалогу для решения реальных проблем, для серьезных вопросов, для реальных решительных действий и ответов, я буду там из уважения к Америке, американскому народу, президенту", — подчеркнул глава украинского государства.

Мирные переговоры — детали

Отметим, 2 марта в Лондоне состоялся саммит по безопасности, на котором собрались лидеры развитых стран Европы и представители Европейского Союза. После встречи с президентом Зеленским они заявили, что готовы и дальше поддерживать Украину. При этом ожидается, что к поддержке и к переговорам по завершению войны присоединятся также в США.

Между тем 28 февраля Фокус писал о визите Зеленского в Белый дом, который сопровождался спором, начатым президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ли Вэнсом. После спора американцы заявили, что не будут заключать соглашение об украинских недрах, но могут к нему вернуться, если Зеленский изменит поведение и будет достаточно благодарен.

Напоминаем, 2 марта советник США по национальной безопасности Майк Волц отреагировал на события в Белом доме и высмеял Зеленского и Украину.