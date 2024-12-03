С 2025 года украинцы смогут подать заявления о репарациях за преступления РФ: как это сделать

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, будут доступны 45 категорий заявлений. Их можно будет подать через "Дію".

С 2025 года граждане Украины смогут подавать заявления на репарации за любые убытки, причиненные российской агрессией. В международный Реестр убытков добавят новые категории, которые охватывают ущерб жизни, здоровью, уничтоженное имущество и другие виды потерь. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что информацию об уничтоженном жилье начали собирать в международный Реестр еще в апреле. Лидерами по количеству заявлений стали Донецкая, Харьковская и Херсонская области.

"Это важный механизм, по сути, основа для будущих репараций. Чем больше заявлений, тем четче понимание мира о вреде, который нанесла Россия Украине", — написал Федоров.

В следующем году команда Реестра завершит юридическую и техническую подготовку, чтобы в первой половине 2025 года обеспечить возможность подавать заявления по всем 45 категориям убытков.

Как подать заявление

Украинцы, пострадавшие от действий российских оккупантов, могут обратиться в международный Реестр убытков через портал "Дія". Правительство призывает граждан активно подавать информацию, чтобы помочь фиксировать преступления агрессора.

Основные причины убытков:

боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;

артиллерийский обстрел;

воздушная атака;

оккупация населенного пункта;

разрушение Каховской ГЭС.

Напомним, 11 ноября председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что убытки, нанесенные Украине за период с 24 февраля 2022 года до конца 2023 года, достигли 152 млрд долларов.

Программа "еВідновлення" предусматривает выплаты максимум до 500 тыс. грн на дома и до 350 тыс. грн на квартиры.