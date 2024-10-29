Государство не может увеличить выплаты на восстановление разрушенного жилья, — Шуляк

На сегодня согласовали компенсации на ремонт 73 тысячам украинских семей, максимальные суммы составляют 500 тыс. грн на дом и 350 тыс. грн на квартиру, говорит глава "Слуги Народа" Елена Шуляк. В проекте бюджета на 2025 год сумма еще не заложена.

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Государство не может себе позволить выплачивать большие суммы украинцам, чье жилье было повреждено или потеряно во время войны, а в государственном бюджете на 2025 год на программу восстановления могут заложить меньше денег, чем планировалось, сказала председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью Укринформу.

Елена Шуляк рассказала, что сейчас компенсации на ремонт поврежденного жилья получили 73 тысячи украинских семей, заявок было подано на почти 8 млрд грн. По ее словам, программой предусмотрены выплаты максимум до 500 тыс. грн на дома и до 350 тыс. грн на квартиры. Больше, по словам, главы "Слуги народа", государство себе позволить не может.

За уничтоженное или разрушенное жилье было выдано более 11 тысяч сертификатов на общую сумму 17,2 млрд грн, в среднем по 1,6 млн грн на сертификат. Шуляк говорит, что за эту сумму люди могут купить дом, устроить жизнь и ждать другие возмещения, в частности, репарации от РФ.

По словам депутата, в госбюджет на 2025 год сумма на восстановление пока не заложена.

"Я подала правку в проект бюджета на 10 млрд грн для программы єВідновлення, а Министерство восстановления попросило еще больше — более 40 млрд грн, что свидетельствует о понимании необходимости продолжения программы. Бюджет сейчас готовится ко второму чтению, и хотя сумма может быть меньше запланированной, мы сделаем все возможное, чтобы программа не была заморожена", — сказала Шуляк.

Она также отметила, что власти нужно действовать быстрее, чтобы украинские ВПЛ, не имея возможности обустроить жизнь на новом месте, не возвращались в зону боевых действий или на оккупированные территории.

По информации Елены Шуляк, за время полномасштабного вторжения Россия уничтожила или сильно повредила около 60 млн квадратных метров жилья в Украине.

"Если учесть, что до войны в Украине ежегодно вводилось в эксплуатацию примерно 10 миллионов квадратных метров, то за три неполных года большой войны мы потеряли то, что строили более пяти лет", — сказала нардеп.

Напомним, 20 июня СМИ рассказывали, кто и как может получить компенсацию на приобретение жилья по программе єВідновлення. В программе могут участвовать те, чье жилье было повреждено или разрушено после 24 февраля 2022 года, не было на оккупированной территории до полномасштабного вторжения, при условии, если данные о праве собственности имелись в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и дом был полностью разрушен или поврежден настолько, что его невозможно отремонтировать.

Также стоит отметить, 24 октября Елена Шуляк заявляла, что Украина провалила политику по поддержке ВПО. По ее словам, переселенцы вынуждены возвращаться домой на оккупированные территории, ведь не хотят жить в нищете без государственной поддержки.