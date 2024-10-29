Держава не може збільшити виплати на відновлення зруйнованого житла, — Шуляк

На сьогодні погодили компенсації на ремонт 73 тисячам українських сімей, максимальні суми становлять 500 тис. грн на будинок і 350 тис. грн на квартиру, говорить голова "Слуги Народу" Олена Шуляк. У проєкті бюджету на 2025 рік суму ще не закладено.

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Держава не може собі дозволити виплачувати більші суми українцям, чиє житло було пошкоджене чи втрачене під час війни, а в державному бюджеті на 2025 рік на програму єВідновлення можуть закласти менше грошей, ніж планувалося, сказала голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк в інтерв'ю Укрінформу.

Олена Шуляк розповіла, що наразі компенсації на ремонт пошкодженого житла отримали 73 тисячі українських родин, заявок було подано на майже 8 млрд грн. За її словами, програмою передбачено виплати максимум до 500 тис. грн на будинки та до 350 тис. грн на квартири. Більше, за словами, голови "Слуги Народу", держава собі дозволити не може.

За знищене чи зруйноване житло було видано понад 11 тисяч сертифікатів на загальну суму 17,2 млрд грн, у середньому по 1,6 млн грн на сертифікат. Шуляк говорить, що за цю суму люди можуть купити домівку, влаштувати життя та чекати на інші відшкодування, зокрема, репарації від РФ.

За словами депутатки, у держбюджет на 2025 рік суму на єВідновлення поки не закладено.

"Я подала правку до проєкту бюджету на 10 млрд грн для програми єВідновлення, а Міністерство відновлення попросило ще більше – понад 40 млрд грн, що свідчить про розуміння необхідності продовження програми. Бюджет наразі готується до другого читання, і хоча сума може бути меншою за заплановану, ми зробимо все можливе, щоб програма не була заморожена", — сказала Шуляк.

Вона також зазначила, що владі потрібно діяти швидше, щоб українські ВПО, не маючи змоги облаштувати життя на новому місці, не поверталися до зони бойових дій чи на окуповані території.

За інформацією Олени Шуляк, за час повномасштабного вторгнення Росія знищила або сильно пошкодила близько 60 млн квадратних метрів житла в Україні.

"Якщо врахувати, що до війни в Україні щорічно вводилося в експлуатацію приблизно 10 мільйонів квадратних метрів, то за три неповних роки великої війни ми втратили те, що будували більше ніж п’ять років", — сказала нардепка.

Нагадаємо, 20 червня ЗМІ розповідали, хто і як може отримати компенсацію на придбання житла за програмою єВідновлення. У програмі можуть брати участь ті, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване після 24 лютого 2022, не було на окупованій території до повномасштабного вторгнення, за умов, якщо дані про право власності були наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і будинок був повністю зруйнований або пошкоджений настільки, що його неможливо відремонтувати.

Також варто зазначити, 24 жовтня Олена Шуляк заявляла, що Україна провалила політику з підтримки ВПО. За її словами, переселенці вимушені повертатись додому на окуповані території, адже не хочуть жити в злиднях без державної підтримки.