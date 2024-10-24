"Повертаються в окупацію": Україна провалила політику з підтримки ВПО, — Шуляк

За словами голови партії "Слуга Народу", переселенці вимушені повертатись на окуповані Росією території, адже не хочуть жити у злиднях без державної підтримки в Україні.

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Державна політика у сфері підтримки внутрішньопереміщених осіб повністю провалена, через що все більше українців повертаються на тимчасово окуповані РФ території. Про це заявила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

"Фактично державна політика в питанні підтримки ВПО повністю провалена і як фіговий листок прикривається копійчаними виплатами", — написала Шуляк.

Вона пояснила, що внутрішньопереміщених осіб стає менше не тому, що вони знаходять новий дім на підконтрольній Україні території.

"Вони просто повертаються в окупацію. Роблять свій важкий вибір, опиняючись перед дилемою: жити в умовах окупації чи в злиднях без підтримки держави – вони повертаються на ТОТ", — зазначила Шуляк.

За її словами, головна і базова потреба ВПО — це власне житло, з чим повинні допомагати дві державні програми: єВідновлення та єОселя. Проте, як стверджує голова правлячої партії, є два нюанси:

державна іпотечна програма єОселя через свої умови недоступна для ВПО, а тому нею змогли скористатись лише одиниці;

програма єВідновлення на 2025 рік взагалі не передбачає державного фінансування: лише відносно невеликі кошти від міжнародних донорів.

"У цей час окупант розгортає масштабну інформаційну кампанію. Звісно, в цій кампанії більше брехні та дезінформації, але вже зараз пропонується по 45 тис. рублів компенсації за квадратний метр зруйнованого житла", — підкреслила Шуляк.

Вона уточнила, що зараз відбуваються робочі дискусії стосовно державного бюджету на 2025 рік, в ході яких обговорюється виділення коштів на фінансування програми єВідновлення, проте істотних просувань щодо цього питання наразі немає.

"Якщо не змінити підхід до питання ВПО, ми отримаємо частину суспільства, яка буде сповнена ненавистю до всіх, людей, які у власній країні стали непотрібними. Наслідки такого ставлення будуть відчуватися навіть через покоління і передаватимуться у спадок як приклад того, як держава може "піклуватися" про своїх людей", — наголосила Шуляк.

пост Шуляк Фото: Скриншот

Нагадаємо, Фокус писав, що переселенці з Донецької та Луганської областей, які влаштувалися в Запорізькій, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях, мають можливість отримати фінансову допомогу на опалювальний сезон.

12 жовтня голова спецкомісії із захисту ВПО Павло Фролов повідомив, що внутрішньо переміщені особи також можуть претендувати на субсидію, навіть якщо не мають реєстрації, але фактично проживають у квартирі або будинку.