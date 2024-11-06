Не тільки Рейган: нардеп пропонує намалювати в Києві мурал Трампу (скриншот)

Ініціатором створення муралу на честь 47-го президента США Дональда Трампа виступив народний депутат Мар'ян Заблоцький, який раніше пропонував встановити у столиці України пам'ятник Рональду Рейгану.

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У Києві може з'явитися мурал із зображенням Дональда Трампа, який переміг на виборах у США. Реалізувати графіті запропонував народний депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький. Про свою ініціативу він повідомив у Facebook у середу, 6 листопада.

"Обидві палати Конгресу, до слова, також будуть республіканськими. Сподіваюсь, що вже тепер в мене нарешті буде дозвіл на встановлення пам’ятника Рональду Рейгану в Києві. Як і на мурал Трампу, який теж давно в роботі", — написав він.

Фото: Скриншот

Заблоцький додав, що надання Сполученими Штатами Україні у майбутньому військової допомоги, тепер "залежатиме від нашої дипломатичної майстерності".

Двома днями раніше парламентар нагадав, що саме адміністрація Дональда Трампа у 2018 році схвалила продаж Україні протитанкових комплексів Javelin.

"Це був безпрецедентний крок, оскільки до цього моменту попередня адміністрація демократа-Обами обмежувалася наданням лише нелетальної допомоги", — зазначив народний обранець.

Пам'ятник Рейгану у Києві

19 червня нардеп Мар'ян Заблоцький зареєстрував на сайті Київської міської ради петицію щодо встановлення пам'ятника 40-му президенту США Рональду Рейгану на місці одного з демонтованих комуністичних монументів. Серед запропонованих локацій — Маріїнський парк або місце під Аркою Свободи українського народу. Він запевнив, що зведення монумента профінансують небайдужі громадяни України та США.

Петиція набрала необхідну кількість голосів. 20 серпня Київрада опублікувала відповідь, у якій зазначила, що рішення про спорудження пам’ятників і монументів державного значення приймаються Кабінетом міністрів України. Тому встановлення монумента Рейгану перебуває поза межами компетенції Київської міської ради.

Нагадаємо, політолог Віктор Таран вважає, що встановлення пам'ятника Рональду Рейгану в Україні допоможе зміцнити відносини зі США, загалом, і з Республіканською партією, зокрема.

У Києві зафарбують мурал із начальником ГУР Кирилом Будановим, який намалювали на бічному фасаді будинку на вулиці Введенській. У КМДА заявили, що графіті нанесли на будівлю, яка є об'єктом культурної спадщини, самовільно.