Не только Рейган: нардеп предлагает нарисовать в Киеве мурал Трампу (скриншот)

Инициатором создания мурала в честь 47-го президента США Дональда Трампа выступил народный депутат Марьян Заблоцкий, который ранее предлагал установить в столице Украины памятник Рональду Рейгану.

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В Киеве может появиться мурал с изображением Дональда Трампа, который победил на выборах в США. Реализовать граффити предложил народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий. О своей инициативе он сообщил в Facebook в среду, 6 ноября.

"Обе палаты Конгресса, к слову, также будут республиканскими. Надеюсь, что уже теперь у меня наконец будет разрешение на установку памятника Рональду Рейгану в Киеве. Как и на мурал Трампу, который тоже давно в работе", — написал он.

Фото: Скриншот

Заблоцкий добавил, что предоставление Соединенными Штатами Украине в будущем военной помощи, теперь "будет зависеть от нашего дипломатического мастерства".

Двумя днями ранее парламентарий напомнил, что именно администрация Дональда Трампа в 2018 году одобрила продажу Украине противотанковых комплексов Javelin.

"Это был беспрецедентный шаг, поскольку до этого момента предыдущая администрация демократа-Обамы ограничивалась предоставлением лишь нелетальной помощи", — отметил народный избранник.

Памятник Рейгану в Киеве

19 июня нардеп Марьян Заблоцкий зарегистрировал на сайте Киевского городского совета петицию об установлении памятника 40-му президенту США Рональду Рейгану на месте одного из демонтированных коммунистических монументов. Среди предложенных локаций — Мариинский парк или место под Аркой Свободы украинского народа. Он заверил, что возведение монумента профинансируют неравнодушные граждане Украины и США.

Петиция набрала необходимое количество голосов. 20 августа Киевсовет опубликовал ответ, в котором отметил, что решение о сооружении памятников и монументов государственного значения принимаются Кабинетом министров Украины. Поэтому установление монумента Рейгану находится вне компетенции Киевского городского совета.

Напомним, политолог Виктор Таран считает, что установка памятника Рональду Рейгану в Украине поможет укрепить отношения с США, в целом, и с Республиканской партией, в частности.

В Киеве закрасят мурал с начальником ГУР Кириллом Будановым, который нарисовали на боковом фасаде дома на улице Введенской. В КГГА заявили, что граффити нанесли на здание, которое является объектом культурного наследия, самовольно.