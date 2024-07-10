Рейган в Киеве: зачем нужен во время войны памятник американскому президенту 80-х

В Киеве планируют увековечить память антикоммуниста Рональда Рейгана. Автор инициативы уверен, что это поможет укрепить отношения Украины и США. Фокус выяснил, так ли важно во время войны возводить памятник американскому президенту.

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Политолог Виктор Таран предлагает установить в Киеве памятник 40-му президенту США Рональду Рейгану. По мнению автора инициативы, таким образом Украина сможет укрепить отношения с США, в общем, и с Республиканской партией, в частности. Установить памятник Рейгану Таран предлагает на месте одного из снесенных советских памятников. При этом эксперт утверждает, что бюджетные деньги не потребуются, так как идею поддержали некие доноры.

"Кто понимает важность дальнейшей поддержки со стороны США, тот поймет символизм и цель этой идеи. И несколько моих любимых цитат Рейгана: "Кто такой коммунист? Это читающий Маркса и Ленина. А кто такой антикоммунист? Это тот, кто понимает Маркса и Ленина", "Не стоит ждать пока правительство решит наши проблемы. Правительство и есть наша проблем", "Свобода — это одно из самых благородных ощущений человеческого духа!" — написал Таран у себя в Facebook.

Рейгана знают в Украине

Хотя на первый взгляд, 40-й президент США Рональд Рейган не имеет прямого отношения к Украине, эксперты считают, что он сыграл определенную роль в распаде СССР, который он называл "Империей зла". И, как следствие, установлении независимости нашей страны.

"Позвольте нам помолиться за спасение всех живущих в той тоталитарной тьме. Просите, чтобы они проявили радость милосердного Бога. Но пока они проповедуют всемогущество государства и его превосходство над личностью, пока они верят в свое будущее господство над всеми народами земли, они являются центром зла в современном мире", — говорил Рейган об СССР.

По словам экс-главы Украинского института национальной памяти, нардепа Владимира Вятровича, американский политик поддерживал отношения с украинской диаспорой в США. И, как говорят, даже знал некоторых украинских политических заключенных по именам.

В некоторых странах бывшего СССР политику уже установлены памятники. Например, в Грузии. И хотя в Киеве памятника Рейгану пока нет, в прошлом году местные власти поддержали идею, одобренную киевлянами, переименовать одну из улиц в Деснянском районе в честь 40-го президента США. Так что у памятника, судя по всему, есть шанс.

"Рейган — один из тех западных политиков, который поддерживал свободу и независимость стран. Он был против советского режима. И независимость Украина во многом получила, благодаря позиции Рейгана. Известно, что он поддерживал связь с украинской диаспорой. И падение коммунизма, в значительной мере — его заслуга. Поэтому установить памятник Рейгану в Украине — это хорошая идея", — говорит Фокусу Вятрович.

При этом нардеп считает, что реализовать подобную инициативу нужно не для одобрения американцев, а для "самих себя". Но если часть общества США обратит внимание, хуже точно не будет. Что касается денег, установку памятника может поддержать неравнодушная общественность или американские донары.

Памятники — вопрос дискуссионный

Хотя установка памятников, как и переименование улиц — всегда дискуссионный и во многом политический вопрос, украинцы регулярно предлагают местным властям увековичить ту или иную историческую фигуру. Некоторые предложения выглядят эксцентрично — как, например, идея установить в столице памятник акуле, которая в 2023 году съела 23-летнего россиянина на курорте в египетском городе Хургада. Другие — более элегантно. Например, предложение установить в Киеве памятник королеве Елизавете II на месте демонтированного памятника советскому военачальнику Николаю Щорсу.

Некоторые постаменты в Украине демонтируют без вопросов, утверждая, что они — часть советского прошлого. Например, памятник Александру Пушкину. Другие — такие как арка "Свободы украинского народа" — напротив, убирать отказываются, настаивая на том, что это визитная карточка столицы. Однако, по словам политического эксперта Александра Кочеткова, Украина уделяет слишком много внимания переименованию улиц и установке памятников в честь известных политических деятелей, вместо того, чтобы заниматься более актуальными вопросами во время войны. Например, укреплением ВПК.

"Я с уважением отношусь к коллеге Виктору Тарану, который предложил идею установить памятник Рейгану, но, справедливости ради, к нам было бы больше внимания, если бы мы установили памятник Трампу, может быть это и восхитило бы часть американцев. Но история связи президента Рейгана с Украиной, на мой взгляд, искуственная. И засчитана вряд ли будет", — считает эксперт.

По словам политолога, укрепить отношения с республиканцами могли бы другие действенные способы.

"Они серьезно настаивают на решении проблемы с коррупцией, а также им не нравится, что мы постоянно говорим, что американцы обязаны, требуем помощи. Нужно поменять риторику, говорить более уважительно и менее персонально, солидно строить отношения. Это могло бы укрепить связь двух стран", — резюмирует Кочетков

Фокус ранее писал, что в Харькове переименовали две станции метро в честь князя Руси.

Также Фокус отмечал, что в Украине может появиться село Залужное. С предложением переименовать село Ватутино на Харьковщине в Верховную Раду обратился Харьковский облсовет.