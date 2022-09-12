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Культура Умерла королева Великобритании Елизавета II

В Киеве хотят поставить памятник умершей королеве Великобритании Елизавете II: появилась петиция

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Киевлянин предложил заменить памятник Щорсу на скульптурное изображение покойной королевы Великобритании

Королева Елизавета II, по задумке автора петиции, должна заменить советского комдива Николая Щорса, памятник которому с 1954 года стоит неподалеку железнодорожного вокзала в столице.

В Киеве на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры хотят установить памятник усопшей королеве Великобритании Елизавете II. Соответсвующее требование появилась на сайте электронных петиций Киевского городского совета.

Петицию опубликовали на сайте в понедельник, 12 сентября. Ее автор — Антон Осьмак.

Учитывая декоммунизацию, дерусификацию и помощь британского правительства в борьбе с российскими оккупантами, автор петиции предлагает установить в Киеве памятник британской монархине, которая после 70 лет пребывание на троне умерла 8 сентября в замке Балморал (Шотландия).

Осьмак также добавил, что памятник Елизавете II нужно установить на месте памятника красному командиру Николаю Щорсу, который был открыт 30 апреля 1954 года по случаю 300-летия так называемого "воссоединения украинского и российского народов".

К слову, до Октябрьского переворота 1917 года на этом месте стоял памятник графу А. Бобринскому, организатору постройки в Киеве железной дороги.

Для того, чтоб петицию рассмотрел Киевский городской совет, она должна за 59 дней набрать 6 тысяч голосов. По состоянию на сегодня за эту инициативу установки памятника британской монархине уже проголосовал 761 человек.

Памятники Елизавете II в мире

Елизавете II установлены несколько прижизненных памятников. Это конная статуя в Парлэмент-Хилл (Оттава, Канада), конная статуя в Реджайне (Канада), установленная в 2005 году и статуя в Большом Виндзорском парке (Великобритания).

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Один из памятников королеве Великобритании Елизавете II

Напомним, накануне, 11 сентября, гроб с телом королевы Елизаветы II увезли из Балморала в Эдинбург. Тысячи людей выстроились в очередь на пути следования машин, чтобы попрощаться с Ее Величеством. В понедельник простится с Елизаветой II приедут новоиспеченный король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла.

Фокус также писал, что украинский военный записал на передовой видео в память о королеве Елизавете II. На английском языке военнослужащий обратился к подданным Ее Величества.