Украинский военный записал с передовой видео в память о королеве Елизавете II

На английском языке военнослужащий обратился к подданным Ее Величества.

На смерть королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, отреагировали и украинские защитники. Так, один из воинов, который находится на передовой в Харьковской области, записал видео в память о Ее Величестве.

В кадре мужчина в военной форме и с лицом, закрытом балаклавой, обращается к подданным покойной королевы.

"Дорогие братья и сестры из Великобритании, смерть Ее Величества королевы Елизаветы II – огромная потеря для всего цивилизованного мира. Она была больше, чем королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, она была королевой своего времени. Ее Величество боролась со злом 80 лет назад, сражаясь с нацистской угрозой. Сегодня мы боремся с новой угрозой всему цивилизованному миру… Примите соболезнования от всех украинских воинов. Боже, храни короля!" – говорит украинец на английском языке.

Британские СМИ уже отреагировали на это видео.

"Среди тысяч фильмов, посвященных нашей покойной королеве, это, безусловно, одно из самых замечательных, учитывая обстоятельства, в которых оно было снято… Почему замечательное? Потому что хвалебную речь в социальных сетях произносит украинский солдат в полном камуфляже и бронежилете, едущий на скорости на джипе по лесной тропе под Харьковом. Он принимает участие в контрнаступлении, в результате которого в эти выходные были отбиты огромные участки территории после того, как рухнула российская линия фронта… Возможно, ни одна другая страна за пределами Содружества не почитала королеву так сильно, как Украина, и не отреагировала с такой искренней грустью и сожалением после ее смерти", – пишет Daily Mail.

Для многих королева стала олицетворением не только традиций и стабильности, но и поддержки Украины после российского вторжения в феврале. Елизавета II сделала пожертвование для помощи украинцам, сумма которого держится в секрете.

Также королева визуально продемонстрировала, на чьей она стороне, когда в зале, где она принимала премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Виндзорском замке, стоял желто-синий букет цветов.

В мае во время одного из своих последних публичных выступлений Ее Величество выбрала наряд в цветах украинского флага.

Напомним, кроме королевы, Украину поддержали принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также другие члены монаршей семьи.