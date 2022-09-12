Український військовий записав із передової відео на згадку про королеву Єлизавету II

Англійською мовою військовослужбовець звернувся до підданих її величності.

На смерть королеви Єлизавети ІІ, яка померла 8 вересня у віці 96 років, відреагували й українські захисники. Так, один із воїнів, який перебуває на передовій у Харківській області, записав відео на згадку про Її Величність.

У кадрі чоловік у військовій формі та з обличчям, закритим балаклавою, звертається до підданих покійної королеви.

"Дорогі брати й сестри з Великобританії, смерть Її Величності королеви Єлизавети II — величезна втрата для всього цивілізованого світу. Вона була більшим, ніж королевою Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, вона була королевою свого часу. Її Величність боролася зі злом 80 років тому, борючись із нацистською загрозою, сьогодні ми боремося з новою загрозою всьому цивілізованому світу… Прийміть співчуття від усіх українських воїнів. Боже, бережи короля!" — каже українець англійською мовою.

Британські ЗМІ вже відреагували на це відео.

"Серед тисяч відео, присвячених нашій покійній королеві, це, безумовно, одне з найчудовіших, враховуючи обставини, в яких воно було знято… Чому чудове? Тому що хвалебну промову в соціальних мережах промовляє український солдат у повному камуфляжі та бронежилеті, який їде на швидкості на джипі лісовою стежкою під Харковом, він бере участь у контрнаступі, в результаті якого в ці вихідні були відбиті величезні ділянки території після того, як звалилася російська лінія фронту… Можливо, жодна інша країна за межами Співдружності не шанувала королеву так сильно, як Україна, і не відреагувала з таким щирим сумом і жалем після її смерті", — пише Daily Mail.

Для багатьох королева стала уособленням не лише традицій і стабільності, а й підтримки України після російського вторгнення в лютому. Єлизавета II зробила пожертву для допомоги українцям, сума якої тримають у секреті.

Також королева візуально продемонструвала, на чиєму боці, коли в залі, де вона приймала прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо у Віндзорському замку, стояв жовто-синій букет квітів.

У травні під час одного зі своїх останніх публічних виступів Її Величність обрала вбрання в кольорах українського прапора.

Нагадаємо, крім королеви, Україну підтримали принц Вільям і Кейт Міддлтон, а також інші члени монаршої родини.