Після Балаклії — на Ізюм і Херсон. Як просувається контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ застав російські війська зненацька. Українська армія просувається одразу на двох напрямках — Херсонська область та Харківська. Військові змогли звільнити понад 1 000 квадратних кілометрів української землі з початку осені.

Наприкінці серпня українська армія пішла в контрнаступ на Харківському та Херсонському напрямках. Спершу Збройні сили розпочали операцію на південному напрямку, а за кілька днів українські захисники прорвали оборону ворога на Харківському напрямку.

Фокус зібрав усі офіційні дані про хід контрнаступу та про те, які міста та села вдалося звільнити.

Контрнаступ ЗСУ — наступ на Херсон

29 серпня оперативне угруповання військ "Каховка" опублікувало відео з бійцем "ДНР". Він стверджує, що українська армія прорвала першу лінію оборони на Херсонському напрямку. Російські десантники покинули військових зі 190-го полку "ДНР".

[ + – ] Повідомлення про відступ військ РФ

Після цього в Оперативному командуванні "Південь" повідомили про активну фазу контрнаступу на Херсонському напрямку. Того ж дня командування закликало дотримуватися тиші, щоб не заважати діям української армії. До цього ЗСУ завдавали ударів по базах ЗС РФ та складах із боєприпасами. Українська армія активно працювала над порушенням логістики армії ворога. З 29 серпня інтенсивність ударів HIMARS значно збільшилась. Україна завдавала безліч ударів по мостах, що з'єднують Херсон з іншою частиною військ РФ. Наразі всі мостові переправи фактично непридатні для перекидання військової техніки. Ба більше, Каховський міст зруйнований.

[ + – ] Міст у Новій Каховці зруйнований завдяки ударам ЗСУ

Протягом першого тижня удари HIMARS продовжували регулярно завдаватися. Українська армія припиняла спроби російського керівництва перекинути сили через Антонівський, Каховський та інші мости. За рахунок цього початковий прорив ЗСУ не був згорнутий, а українські військові змогли звільнити Високопілля у Херсонській області. 4 вересня над ним знову підняли прапор України. За словами президента Зеленського, бійці 42-го окремого мотопіхотного батальйону звільнили 2 населені пункти на півдні України.

[ + – ] Прапор над Високопіллям Фото: Скриншот из Telegram

Уже пізніше стало відомо, що бійці ЗСУ звільнили Благодатівку на Херсонщині. Відео з прапором України, що майорить над населеним пунктом, опублікували бійці.

Просування українських сил настільки шокувало окупантів, що їхні джерела навіть почали заявляти про застосування німецьких танків Leopard під час наступу на Херсон. Це при тому, що Іспанія офіційно повідомила, що постачати танки вони не будуть через поганий технічний стан, а прем'єр-міністр України все ще веде переговори з Німеччиною про постачання бронетехніки.

"Жодної паніки немає": контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку

4 вересня президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні повідомив про позитивні новини. Українська армія почала звільняти населені пункти не лише на півдні країни, а й на сході. Президент не став уточнювати, які саме міста чи села були звільнені, але наголосив на підрозділах, задіяних у цьому:

бійці 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони звільнили населений пункт у Донецькій області;

54-а окрема механізована бригада здійснила кроки у напрямку Лисичанськ-Сіверськ.

Через два дні, 6 вересня, в російських телеграм-каналах прокотилася хвиля паніки, а потім низка публікацій, які стверджують, що "ніякої паніки немає". Пропагандисти рапортували про контрнаступальні дії ЗСУ в напрямку на Балаклію.

[ + – ] Публікації у телеграм-каналах [ + – ] Публікації у телеграм-каналах [ + – ] Публікації у телеграм-каналах

Один за одним пропагандисти та воєнкори РФ писали панічні повідомлення про прорив ЗСУ, оточення спецназу Росгвардії, взяття 65-го складу боєприпасів під Балаклією та вихід на трасу, що веде на Куп'янськ.

Тим часом події на фронті розвивалися вкрай динамічно. За три доби українські сили здійснили прорив у тил ворога на 50 км. За даними українського Генштабу, окупанти зазнають значних втрат. Ворог намагається евакуювати свої сили та техніку у Вільхівку та Бородинське. Також фіксуються випадки дезертирства, коли військові намагалися виїхати на територію РФ під виглядом цивільних.

За цей час бійці ЗСУ показали спроможність звільнення населених пунктів без артилерійського валу, який використовують російські окупанти. Балаклія — це місто з населенням 27 тисяч осіб. 8 вересня українські військові звільнили Балаклію, над містом знову майорить український прапор.

[ + – ] Балаклія – це Україна

Контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку, за версією аналітиків Deep State, виглядає так:

[ + – ] Ситуація на Харківському напрямку, 6 вересня [ + – ] Ситуація на Харківському напрямку, 7 вересня [ + – ] Ситуація на Харківському напрямку, 8 вересня [ + – ] Ситуація у Харківській області, 9 вересня

Автори наголошують, що карта оновлюється із затримкою, зміни вносяться, коли є чіткі докази про просування чи звільнення населених пунктів. Тому зараз ЗСУ можуть бути ближчими до Куп'янська — найважливішого вузла для російської логістики.

[ + – ] Над адміністрацією Шевченкового вже майорить прапор України

Контрнаступ ЗСУ: що звільнила українська армія

З 1 вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів, заявив Володимир Зеленський. Було звільнено такі населені пункти:

Озерне (Донецька область).

Херсонська область

Благотівка;

Шмідтове;

Любомирівка;

Високопілля;

Ольгине;

Нововознесенське.

Харківська область

Балаклія;

Гракове;

Шевченкове;

Вербівка;

Іванівка;

Огірківка;

Волохів Яр;

Байрак;

Борщівка;

Калинівка;

Степок;

Студенок;

Семенівка;

Петропілля;

Сумське;

Богодарівка;

Чкалівка.

Список у Харківській області неповний, оскільки просування українських військових продовжується. Російські пропагандисти стверджують, що ЗСУ вже на підступах до Куп'янська. Також був геолокований український військовий у населеному пункті Куньє, що на шляху до Ізюма. Українська армія просувається, звільняючи захоплені території. У мережі з'являється все більше відео з тим, як місцеві жителі зустрічають українських військових, наприклад, у звільненій Балаклії.

[ + – ] Балаклія звільнена після 6 місяців окупації

Контрнаступ ЗСУ: бійці захоплюють рідкісне озброєння ЗС РФ

Крім уже "звичних" трофеїв на кшталт різних танків, БТР-82, БМП та МТ-ЛБ, українські військові захоплюють і рідкісне озброєння російських військ. Зокрема, під час контрнаступу ЗСУ вперше захопили БМП-2М "Бережок" у Херсонській області. Бойова машина піхоти оснащується бойовим модулем "Бережок", який отримав новий комбінований приціл із незалежною системою стабілізації лінії візування у двох площинах. Також бойовий модуль оснащується ПТРК "Корнет" і 30-мм автоматичним гранатометом АГ-30М.

На Харківщині бійці ЗСУ захопили російську командно-штабну машину на базі КамАЗу Р-149АКШ-1. Завдання цієї машини — встановлювати зв'язок по закритих каналах і здійснювати топографічну прив'язку.

[ + – ] Командно-штабна машина Р-149АКШ-1

Контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямі дозволив отримати новітню модернізацію САУ "Мста-СМ2". Вона оснащується новою системою управління вогнем, цифровою системою наведення і має скорострільність — 10 пострілів на хвилину.

[ + – ] Українські військові повідомляють, що захопили російську САУ "Мста-С"

Крім цього, українські військові знаходили цілі будинки чи польові склади з невикористаними ящиками боєкомплектів.

[ + – ] Великий склад боєприпасів росіян перейшов у розпорядження ЗСУ

Щодобові втрати ворога з моменту українського наступу зросли зі 100-200 осіб до понад 600. Крім того, ЗС РФ десятками одиниць втрачають броньовану й автомобільну техніку та танки.

"Балаклея під контролем російських військових": в РФ заперечують контрнаступ ЗСУ

Варто зазначити, що російське Міноборони та влада РФ не визнає наявності проблем на фронті. "РИА Новости" опублікувало зведення від оборонного відомства РФ, у якому Балаклія нібито все ще під контролем окупантів. А постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що жодного прориву українських військ немає.

[ + – ] Зведення від Міноборони РФ від 8 вересня

"Ні про який прорив українських військ під час їхнього "контрнаступу" не може бути й мови, землі під Миколаєвом, під Харковом, у Запоріжжі усіяні тисячами трупів українських солдат, яких послали на вірну загибель", — заявив Небензя.

Перед цим речник Міноборони РФ говорив, що всі спроби ЗСУ контратакувати на Херсонському напрямку були відбиті, а ЗСУ втратили тисячі людей і сотні одиниць техніки.

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