Успіхи ЗСУ у Херсонській області: над Високопіллям підняли прапор України (фото)

Відведення окупаційних військ із селища підтвердили російські пропагандисти. За словами Володимира Зеленського, українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву.

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів селище Високопілля Херсонської області. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко у Facebook.

"Високопілля. Херсонська область. Україна. Сьогодні", — підписав він фотографію з прапором, який українські військові встановили над однією з будівель.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував фото словами "Крок за кроком". Його радниця Дар'я Зарівна зазначила, що прапор України майорить над лікарнею на вулиці Гагаріна, де жили її бабуся та дідусь.

"Село Високопілля на Херсонщині! Українські воїни підіймають синьо-жовтий прапор. Кажуть, фото зроблено сьогодні", — додав український воєнкор Андрій Цаплієнко.

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача і за її підсумками заявив, що не розповість військових подробиць, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву, наголосив він.

[ + – ] ЗСУ сповільнили наступ на півдні, щоб не розтягувати сили по лінії фронту

Генеральний штаб ЗСУ та оперативне командування "Південь" ще не повідомляли про звільнення Високопілля. Декілька російських Telegram-каналів, які пишуть про повномасштабну війну в Україні, підтверджують вихід окупантів із селища.

Колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР", терорист Ігор "Стрєлков" Гіркін говорив, що ЗСУ можуть оточити ЗС РФ у районі Давидів Брід – Високопілля – Любимівка.

Фокус раніше писав про характер наступу української армії на Херсонщину. Зокрема, військові можуть змусити ворога розкрити дислокацію окупаційних військ та бази їхнього постачання.

США радили Україні скоротити масштаб контрнаступу, щоб не сильно розтягувати сили по лінії фронту. Українське командування від початку хотіло звільнити і південний схід Запорізької області.