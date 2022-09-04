"Гостро не вистачає піхоти": Стрєлков розповів про проблеми військ РФ на півдні України

Провал в обороні російських сил колишній ватажок бойовиків "ДНР" називає "оперативною кризою". Гіркін визнав, що окупанти мають проблеми з постачанням через зруйновані мости.

Військам РФ не вдається подолати кризу оборони на Херсонському напрямку через роботу українських артилеристів, руйнування всіх переправ у регіоні та розширення плацдарму Збройних Сил України на південному березі річки Інгулець.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор "Стрєлков" Гіркін.

"Говорити про подолання оперативної кризи нашої оборони на цьому фронті — поки рано", — констатував Гіркін.

За словами ексватажка бойовиків, Збройним Силам України вдалося створити потужне артилерійське угруповання — йдеться насамперед про ракетні підрозділи, які можуть боротися з російською артилерією та підтримувати свої атакуючі сили.

Крім цього, Гіркін визнав, що ЗСУ змогли "зруйнувати всі стаціонарні переправи до стану неможливості переїзду ними навіть легкої військової техніки". За його даними, у суботу, 3 вересня, під час спроби подолати міст у Херсоні провалився російський броньовий автомобіль "Тигр". Крім цього, українські захисники постійно завдають ударів по понтонних переправах, що провокує проблеми із постачанням військ окупанта.

Також Гіркін повідомив, що ЗСУ розширили плацдарм на південному березі Інгульця і тепер накопичуватимуть сили для подальшого наступу в напрямку Берислава, щоб розсікти угруповання військ РФ і оточити його західну частину в районі Давидів Брід — Високопілля — Любимівка.

"Допустити цього для ЗС РФ — не можна, але ліквідувати загрозу без потужного контрудару — не вийде. А для контрудару гостро не вистачає найголовнішого — піхоти. Оскільки ні перевага в авіації, ні в артилерії — сама по собі поразка противнику не завдасть, не кажучи вже про його розгром та ліквідацію небезпечного плацдарму", — визнав Гіркін.

Нагадаємо, за даними аналітиків, РФ посилила пропаганду про контрнаступ ЗСУ, намагаючись приховати реальну ситуацію на фронті.

Тим часом проросійські телеграм-канали повідомляють про виявлення на Херсонському напрямку німецьких танків Leopard. У РФ припускають, що їхню ЗСУ таємно передала Іспанія.