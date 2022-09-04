"Остро не хватает пехоты": Гиркин рассказал о проблемах войск РФ на юге Украины

Провал в обороне российских сил бывший главарь боевиков "ДНР" называет "оперативным кризисом". Гиркин признал, что оккупанты испытывают проблемы со снабжением из-за разрушенных мостов.

Войскам РФ не удается преодолеть кризис обороны на Херсонском направлении из-за работы украинских артиллеристов, разрушения всех переправ в регионе и расширения плацдарма Вооруженных сил Украины на южном берегу реки Ингулец.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь "Стрелков" Гиркин.

"Говорить о преодолении оперативного кризиса нашей обороны на данном фронте — пока рано", — констатировал Гиркин.

По словам экс-главаря боевиков, Вооруженным силам Украины удалось создать мощную артиллерийскую группировку — речь прежде всего идет о ракетных подразделениях, которые могут вести борьбу с российской артиллерией и поддерживать свои атакующие силы.

Помимо этого Гиркин признал, что ВСУ смогли "разрушить все стационарные переправы до состояния невозможности переезда по ним даже легкой военной техники". По его данным, в субботу, 3 сентября, при попытке преодолеть мост в Херсоне провалился российский броневой автомобиль "Тигр". Помимо этого украинские защитники постоянно наносят удары по понтонным переправам, что провоцирует проблемы со снабжением войск оккупанта.

Также Гиркин сообщил, что ВСУ расширили плацдарм на южном берегу Ингульца и теперь будут накапливать силы для дальнейшего наступления в направлении Берислава, чтобы рассечь группировку войск РФ и окружить ее западную часть в районе Давыдов Брод — Высокополье — Любимовка.

"Допустить этого для ВС РФ — нельзя, но ликвидировать угрозу без мощного контрудара — не получится. А для контрудара остро не хватает самого главного — пехоты. Поскольку ни превосходство в авиации, ни в артиллерии — само по себе поражение противнику не нанесет, не говоря уже о его разгроме и ликвидации опасного плацдарма", — признал Гиркин.

Напомним, по данным аналитиков, РФ усилила пропаганду о контрнаступлении ВСУ, пытаясь скрыть реальную ситуацию на фронте.

Тем временем пророссийские телеграм-каналы сообщают об обнаружении на Херсонском направлении немецких танков Leopard. В РФ предполагают, что их ВСУ тайно передала Испания.