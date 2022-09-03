РФ усилила пропаганду о контрнаступлении ВСУ, пытаясь скрыть реальную ситуацию, — ISW

Штурмовые действия, как отмечают аналитики, нельзя успешно реализовать за несколько дней, но реакция Кремля говорит о том, что страна-агрессор преднамеренно искажает ситуацию под Херсоном.

Российские власти и пропагандисты распространяют нарративы о том, что контраступление украинских Вооруженных сил в Херсонской области приведет к гибели самой Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW от 2 сентября.

По данным аналитиков, Россия и подконтрольные ей оккупационные власти активно распространяют в информпространстве нарративы о вероятном провале контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении.

ISW, анализуя заявления российских топ-чиновников, отмечают, что пропаганда Кремля пытается убедить свое общество в том, что продвижение украинской армии на юге только наносит ущерб самому Киеву. Более того, власти Украины дали добро на проведение контрнаступления якобы для того, чтобы "отчитаться перед западными кураторами".

"Сергей Шойгу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский спланировал украинское контрнаступление в Херсонской области исключительно для того, чтобы создать у "западных кураторов" иллюзию, что украинские силы могут вести эффективное контрнаступление. "Замглавы МВД ЛНР" Виталий Киселев заявил, что участие украинских сил в контрнаступлении было коллективным самоубийством и привело к большим потерям", — говорится в отчете ISW.

Американские аналитики отдельно отметили заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что между украинским лидером Владимиром Зеленским и военнослужащими назревает конфликт, который в будущем приведет к "военному перевороту". Более того, по данным ISW, в течение 1-2 сентября активизировались российские блогеры, которые также активно работают в информационром пространстве.

"Сложные контрнаступления не могут быть реализованы в одночасье или за несколько дней, и российское представление о немедленной неудаче Украины из-за отсутствия постоянных заявлений Киева о территориальных завоеваниях является преднамеренным искажением реальности", — добавили эксперты, анализируя недавние заявления Кремля и его марионеток.

Стоит отметить, что австрийский военный эксперт Том Купер спрогнозировал успешное контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении при условии, если в распоряжении украинской армии будут около 3 тысяч артиллерийских систем.

Также сообщалось, что ВСУ ведут активное контрнаступление в Херсонской области сразу на четырех направлениях фронта.