Украинские войска ведут бои по четырем направлениям в Херсонской области, – обзор ISW

Американский Институт изучения войны называет четыре участка фронта на юге, где сейчас идут активные боевые действия. Аналитики также сообщают, что Путин готовит почву для создания новых российских сил осенью и зимой.

Вооруженные силы Украины предположительно ведут бои по четырем направлениям в Херсонской области. Об этом в своем обзоре пишет американский Институт изучения войны (ISW), проанализировавший сообщения российских военных блогеров. Тем не менее, эксперты отмечают, что проверить эти утверждения по большей части невозможно.

Как сообщается, боевые действия, по всей вероятности, идут по следующим направлениям:

к западу от поселка Высокополье и к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области;

к востоку и северо-востоку от украинского плацдарма на реке Ингулец;

в районе города Снигиревка в 65 км к востоку от города Николаев;

к северу от города Херсон.

По некоторым сообщениям, российские силы установили частичный контроль над Белой Криницей в Херсонской области. Часть военных блогеров утверждает, что бои с ВС РФ ведутся в населенном пункте Давыдов Брод. Как пишет ISW, на кадрах с геолокацией видно, что российские войска наносят удары к югу от Белой Криницы.

При этом украинские силы предположительно отбили село Костромка в 10 км к юго-востоку от украинского плацдарма и продвинулись на окраину села Брускинское.

Также на кадрах с геолокацией видно, как ВСУ обстреливают российские позиции в Снигиревке, уточняю аналитики. А в селе Правдино в 35 км от Херсона пятеро российских солдат сдались в плен украинским войскам.

В то же время, 1 сентября украинские силы, вероятно, продолжали наносить удары по российским наземным ключевым позициям в центральной части Херсонской области, добавляют аналитики. Так, местные жители сообщали о взрывах и видели работу системы ПВО в Новой Каховке и Каховке. В соцсетях также появлялась информация о новых ударах ВСУ по Антоновскому мосту.

[ + – ] Карта от ISW за 1 сентября.

Путин готовит силы к осенне-зимнему периоду

Как рассказывают американские аналитики, президент страны-агрессора создает информационные условия для мобилизации сил в РФ осенью и зимой этого года. В частности, такой вывод эксперты делают после вчерашнего заявления Владимира Путина во время его встречи с школьниками в Калининграде. Так, российский лидер подчеркнул, что целью "спецоперации" якобы является ликвидация "антироссийского анклава" в Украине, который "представляет собой экзистенциальную угрозу российскому государству".

Подобные заявления об "антироссийских силах" Путин делал и в феврале, оправдывая таким образом полномасштабное вторжение в страну. Повторение этих месседжей свидетельствует о том, что он не отказался от своих максималистских намерений в отношении Украины, уверены в Институте изучения войны.

Напомним, 29 августа спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ начали контрнаступление на многих направлениях на юге Украины. Тогда же стало известно о том, что украинские военные пробили первую линию оборону российских войск на Херсонской направлении.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что знают об успехах ВСУ. Российские подразделения частично отступают на юге, но опережать события не стоит, констатировали в Минобороны США.