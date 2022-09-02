Українські війська ведуть бої за чотирма напрямками в Херсонській області, – огляд ISW

Американський Інститут вивчення війни називає чотири ділянки фронту на півдні, де зараз тривають активні бойові дії. Аналітики також повідомляють, що Путін готує ґрунт для створення нових російських сил восени та взимку.

Збройні сили України, ймовірно, ведуть бої за чотирма напрямками в Херсонській області. Про це у своєму огляді пише американський Інститут вивчення війни (ISW), який проаналізував повідомлення російських військових блогерів. Проте експерти зазначають, що перевірити ці твердження здебільшого неможливо.

Як повідомляється, бойові дії, ймовірно, йдуть за такими напрямами:

на захід від селища Високопілля та на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області;

на схід і північний схід від українського плацдарму на річці Інгулець;

в районі міста Снігурівка за 65 км на схід від міста Миколаїв;

на північ від міста Херсон.

За деякими повідомленнями, російські сили встановили частковий контроль над Білою Криницею у Херсонській області. Частина військових блогерів стверджує, що бої із ЗС РФ ведуться у населеному пункті Давидів Брід. Як пише ISW, на кадрах із геолокацією видно, що російські війська завдають ударів на південь від Білої Криниці.

При цьому українські сили, ймовірно, відбили село Костромка за 10 км на південний схід від українського плацдарму та просунулися на околицю села Брускинське.

Також на кадрах із геолокацією видно, як ЗСУ обстрілюють російські позиції у Снігурівці, уточнюють аналітики. А в селі Правдино за 35 км від Херсона п'ятеро російських солдат здалися в полон українським військам.

Водночас, 1 вересня українські сили, ймовірно, продовжували завдавати ударів по російських наземних ключових позиціях у центральній частині Херсонської області, додають аналітики. Так, місцеві жителі повідомляли про вибухи та бачили роботу системи ППО в Новій Каховці та Каховці. У соцмережах також з'являлася інформація про нові удари ЗСУ по Антонівському мосту.

[ + – ] Карта від ISW за 1 вересня

Путін готує сили до осінньо-зимового періоду

Як розповідають американські аналітики, президент країни-агресора створює інформаційні умови для мобілізації сил в РФ восени та взимку цього року. Зокрема, такий висновок експерти роблять після вчорашньої заяви Володимира Путіна під час зустрічі зі школярами в Калінінграді. Так, російський лідер підкреслив, що метою "спецоперації" нібито є ліквідація "антиросійського анклаву" в Україні, який "є екзистенційною загрозою російській державі".

Подібні заяви про "антиросійські сили" Путін робив і в лютому, виправдовуючи так повномасштабне вторгнення в країну. Повторення цих меседжів свідчить про те, що він не відмовився від своїх максималістських намірів щодо України, переконані в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, 29 серпня спікерка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ розпочали контрнаступ у багатьох напрямках на півдні України. Тоді ж стало відомо про те, що українські військові пробили першу лінію оборони російських військ на Херсонському напрямку.

У Пентагоні, зі свого боку, заявили, що знають про успіхи ЗСУ. Російські підрозділи частково відступають на півдні, але випереджати події не варто, констатували в Міноборони США.