Наступ у Херсонській області: у Пентагоні заявили, що знають про успіхи ЗСУ

Збройні сили України ведуть активні бої на кількох ділянках фронту. Російські підрозділи частково відступають на півдні, але випереджати події не варто, констатували у Міноборони США.

Американські військові знають про успішні операції Збройних сил України на деяких частинах фронту. Про це сказав на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер.

"Я не говоритиму про тактичний рівень або деталі бою. Але скажу, що нам відомо про українські військові операції з просування вперед. У Херсонській області є деякі випадки відступу російських підрозділів", — заявив він.

Сполучені Штати, за його словами, проявляють чутливість у цьому питанні та не забігатимуть наперед, щоб не випередити події.

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На думку Райдера, важливо надати українським військовим час і простір для проведення операцій. США, як і раніше, уважно працюють із ЗСУ, союзниками та партнерами по всьому світу, щоб гарантувати наявність засобів для боротьби проти Росії, зауважив він.

Нова зустріч на авіабазі Рамштайн

Райдер оголосив, що міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі наступного тижня відвідають американську авіабазу Рамштайн у Німеччині. Там вони проведуть 8 вересня зустріч учасників контактної групи з питань оборони України. Це буде вже п'ята зустріч українських союзників і донорів.

Високопоставлені особи Пентагону разом із міністрами оборони та військовими чиновниками з 50 країн обговорять війну України з РФ та координацію щодо надання допомоги ЗСУ, наголосив прессекретар Пентагону.

Після зустрічі Остін відвідає Чехію 9 вересня та зустрінеться зі своїм колегою для обговорення проблем безпеки, зазначили в американському міністерстві.

Зазначимо, що Ллойд Остін призначив бригадного генерала Військово-повітряних сил США Патріка Райдера новим речником Пентагону на початку серпня. На цій посаді він змінив Джона Кірбі, який почав працювати в Білому домі та інформувати ЗМІ про зовнішню політику Штатів.

[ + – ] Патрік Райдер став новим прессекретарем Пентагону на початку серпня

Нагадаємо, що в Пентагоні раніше говорили про підписання з Україною контракту на 182 мільйони доларів, за яким передадуть 2 зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Постачання намічено на 2024 рік.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявив про початок наступу ЗСУ не лише на Херсонському напрямку. Українські військові виганяють ворогів на Мелітопольському та Харківському напрямках.

Завдяки ефективній роботі розрахунку "Градів" українські артилеристи мають успіхи на Херсонському напрямі. Один із командирів підрозділу зізнавався, що іноді військовим навіть ніколи попити каву.

Відомо, що в Москві вимагають від окупантів продовжувати готуватися до псевдореферендуму в Херсонській області щодо приєднання до Росії. Через низьку підтримку населення їм не вдається сформувати комісію.