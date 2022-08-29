США анонсували нову зустріч міністрів оборони у форматі "Рамштайн"

На одному з останніх самітів союзники анонсували постачання РСЗВ HIMARS на потреби української армії.

У вересні на авіабазі "Рамштайн" відбудеться нова зустріч міжнародних "донорів" військової допомоги Україні. Про це проінформувала пресслужба командування ВПС США в Європі й Африці.

За даними відомства, чергова зустріч у форматі "Рамштайн" на американській авіабазі в Німеччині відбудеться 8 вересня. Керівником заходу, як зазначають у командуванні, стане міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

"Остін знову запросив міністрів оборони та високопоставлених військових чиновників із усього світу для обговорення кризи в Україні та різних питань безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США. Представники ЗМІ, зацікавлені в участі у заході, мають надіслати відповідь не пізніше 10:00 1 вересня за центральноєвропейським часом у відділ зв'язків із громадськістю 86-го авіакрила", — йдеться в офіційному пресрелізі, опублікованому на сайті командування.

Варто зазначити, що під час однієї з минулих зустрічей у форматі "Рамштайн" союзники домовилися про виділення Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS та іншої далекобійної зброї.

Найперший саміт на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбувся наприкінці квітня, у якому взяли участь понад 40 міністрів оборони різних країн. Союзники обговорювали перебіг повномасштабної війни в Україні та постачання нового типу озброєння, щоб українські Збройні Сили могли переламати перебіг подій на фронті.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, яку військову допомогу Україні нададуть країни Заходу за підсумками зустрічі "Рамштайн-3".