Зустріч у форматі Рамштайн-3: яку допомогу Україні анонсували союзники (відео)

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що для України зараз "ставки надто високі", тому зволікати з новими поставками зброї не можна.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розпочалося засідання контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн-3", ініціатором якого став Міністр оборони США Ллойд Остін. Представники 50 країн торкнуться актуальних і невідкладних потреб України у військовому протистоянні російській агресії. Напередодні сторони анонсували ключові положення, які винесуть на обговорення в Брюсселі.

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Варто зазначити, що за заявами Міністрині оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт, уряд ФРН має намір надати Україні три РСЗВ типу MARS.

Заява генсека НАТО Єнса Столтенберга

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники віддані планам подальшого надання військової допомоги Україні, враховуючи важке озброєння та артилерійські системи великої дальності для ЗСУ, які необхідні для перемоги.

Крім того, Столтенберг повідомив, що комплексний пакет допомоги для України в довгостроковій перспективі допоможе перейти Збройним силам України від військових стандартів радянської епохи до сучасного обладнання НАТО, що покращить оперативну сумісність зі стандартами Альянсу.

Глава Пентагону заявив про вирішальний момент для України

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін перед зустріччю у Брюсселі зазначив раніше надану значну військову допомогу Україні. Глава Пентагону заявив, що західним країнам необхідно посилити військову підтримку Києва та не зволікати з цим, оскільки ЗСУ на полях битви стикаються з вирішальним моментом. За його словами, для України зараз "ставки надто високі", оскільки російська армія після невдач на північних напрямках сконцентрувала свою увагу на Донбасі.

"Ми не можемо недооцінювати виклик, з яким Україна стикається. Росія застосовує обстріли далекого радіусу дії, щоб спробувати придушити українські позиції. І Росія продовжує нерозбірливо бомбити українську суверенну територію і безвідповідально наражати на небезпеку українське громадянське населення", — сказав Остін.

Він також наголосив на потребі української армії в далекобійних артилерійських системах, засобах берегової охорони та бронетехніки. За словами міністра оборони, Вашингтон і надалі має намір розширювати можливості української армії, зокрема, додатковими поставками систем залпового вогню HIMARS.

"Це значно посилить можливості України. Особливо у комбінації з додатковими поставками "натовських" ракетних систем від Великої Британії та інших партнерів", — наголосив Остін.

Заява Байдена

Президент США Джо Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні на 1 млрд доларів. У цей пакет, який буде поділено на дві частини, увійдуть протикорабельні ракетні системи, артилерійські ракети та боєприпаси для гаубиць.

Очікується, що президент США Джо Байден оголосить про першу частину пакету військової допомоги на суму 350 млн доларів. До нього увійдуть додаткові поставки ракети для РСЗВ, а також артилерійські снаряди для гаубиць M777 та запасні частини.

Другий пакет у 650 млн доларів може врахувати постачання наземної протикорабельної ракетної установки Harpoon, безпечні радіостанції, прилади нічного бачення.

Резніков потролив Росію

Українська делегація на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим також прибула до Брюсселя на саміт у форматі "Рамштайн-3". Перед цим міністр оборони України Олексій Резніков, який очолює українську делегацію, опублікував твіт у Twitter, у якому вжив аналогії з книги Толкіна "Володар перстнів".

"Рік 9 Нової Ери. Рада Елронда об'єднує вільні народи Середзем'я, щоб обговорити, як перемогти Зло з Мордора. Делегацію очолює Олексій Резніков", — написав Резніков.

Зазначимо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні необхідно 1 000 гаубиць калібру 155 мм, 300 РСЗВ, 500 танків, 2 000 одиниць бронетехніки та 1 000 дронів.

Подоляк зазначив, що він очікує на позитивну відповідь на запити для ЗСУ під час зустрічі в Брюсселі в межах саміту "Рамштайн-3".

Нагадаємо, США очікують на нові заяви про надання Україні військової допомоги в межах зустрічі 50 країн у форматі "Рамштайн-3". Як повідомив телеканал CNN, представник Пентагону не став уточнювати, які саме країни оголосять про нові пакети допомоги, проте зазначив, що Вашингтон дуже тісно співпрацює з партнерами, щоб з'ясувати, яке озброєння потрібне Україні.