Встреча в формате Рамштайн-3: какую помощь Украине анонсировали союзники (видео)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что для Украины сейчас "ставки слишком высоки", поэтому медлить с новыми поставками оружия нельзя.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн-3", инициатором которого выступил Министр обороны США Ллойд Остин. Представители 50 стран затронут актуальные и неотложные потребности Украины в военном противостоянии российской агрессии. Накануне стороны анонсировали ключевые положения, которые будут вынесены на обсуждение в Брюсселе.

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Следует отметить, что по заявлениям Министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, правительсвто ФРГ намерено предоставить Украине три РСЗО типа MARS.

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники привержены планам дальнейшего предоставления военной помощи Украине, включая тяжелое вооружение и артиллерийских систем большой дальности для ВСУ, которые необходимы для победы.

Кроме того, Столтенберг сообщил, что комплексный пакет помощи для Украины в долгосрочной перспективе поможет перейти Вооруженным силам Украины от военных стандартов советской эпохи к современному оборудованию НАТО, что в свою очередь улучшит оперативную совместимость со стандартами Альянса.

Глава Пентагона заявил о решающем моменте для Украины

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин перед встречей в Брюсселе отметил ранее предоставленную значительную военную помощь Украине. Глава Пентагона заявил, что западным странам необходимо усилить военную поддержку Киева и не медлить с этим, поскольку ВСУ на полях сражения сталкиваются с решающим моментом. По его словам, для Украины сейчас "ставки слишком высоки", так как российская армия после неудач на северных направлениях сконцентрировала свое внимание на Донбассе.

"Мы не можем недооценивать вызов, с которым Украина сталкивается. Россия применяет обстрелы дальнего радиуса действия, чтобы попытаться подавить украинские позиции. И Россия продолжает неразборчиво бомбить украинскую суверенную территорию и безответственно подвергать опасности украинское гражданское население", — сказал Остин.

Он также подчеркнул потребность украинской армии в дальнобойных артиллерийских системах, средствах береговой охраны и бронетехнике. По словам министра обороны, Вашингтон и впредь намерен расширять возможности украинской армии, в частности дополнительными поставками систем залпового огня HIMARS.

"Это значительно усилит возможности Украины. Особенно в комбинации с дополнительными поставками "натовских" ракетных систем от Великобритании и других партнеров", — подчеркнул Остин.

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 1 млрд долларов. В этот пакет, который будет разделен на две части, войдут противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и боеприпасы для гаубиц.

Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о первой части пакета военной помощи на сумму 350 млн долларов. В него войдут дополнительные поставки ракеты для РСЗО, а также артиллерийские снаряды для гаубиц M777 и запасные части.

Второй пакет в 650 млн долларов может включить поставки наземной противокорабельной ракетной установки Harpoon, безопасные радиостанции, приборы ночного видения.

Резников потроллил Россию

Украинская делегация во главе с министром обороны Алексеем Резниковым также прибыла в Брюссель на саммит в формате "Рамштайн-3". Перед этим министр обороны Украины Алексей Резников, возглавляющий украинскую делегацию, опубликовал пост в Twitter, в котором в употребил аналогии из книги Толкина "Властелин колец".

" Год 9 Новой Эры. Совет Элронда объединяет свободные народы Средиземья, чтобы обсудить, как победить Зло из Мордора. Делегацию возглавляет Алексей Резников", – написал Резников.

Отметим, что ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимо 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.

Подоляк отметил, что он ожидает положительного ответа по запросам для ВСУ в ходе встречи в Брюсселе в рамках саммита "Рамштайн-3".

Напомним, США ожидают новых заявлений о предоставлении Украине военной помощи в рамках встречи 50 стран в формате "Рамштайн-3". Как сообщил телеканал CNN, представитель Пентагона не стал уточнять, какие именно страны объявят о новых пакетах помощи, однако отметил, что Вашингтон весьма тесно сотрудничает с партнерами, чтобы выяснить, какое вооружение необходимо Украине.