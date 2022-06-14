Рамштайн-3: у Пентагоні повідомили, чи варто Україні чекати на нові поставки зброї

Представник Міноборони США запевнив, що адміністрація президента Джо Байдена працює над наступним пакетом військової допомоги Україні.

США 15 червня очікують на нові заяви про постачання Україні зброї та спорядження під час ключової зустрічі у форматі "Рамштайн" майже 50 країн, відомої як Контактна група по Україні. Про це телеканалу CNN повідомив високопосадовець із Пентагону.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зазначається, що за заявами українських офіційних осіб, російські війська зміцнюють свої позиції на Донбасі, і зокрема у Сєвєродонецьку, тому бійцям ЗСУ без припливу нового озброєння все складніше стримувати поступове просування сил РФ або намагатися повернути окуповані території.

"Ми чуємо, що вони говорять, ми абсолютно точно чуємо, що вони говорять", — сказав високопосадовець Міноборони США, який сказав про "невідкладність" зустрічі групи в четвер у Брюсселі.

Представник Пентагону не став уточнювати, які саме країни оголосять про нові пакети безпеки або що включатимуть ці поставки, але зазначив, що Вашингтон дуже тісно співпрацює з партнерами, щоб з'ясувати, яке озброєння необхідно Україні, а потім знайти шляхи для поставок.

Також чиновник не повідомив, чи має намір Білий дім оголошувати про новий пакет військової допомоги Україні, але водночас зазначив, що адміністрація президента Джо Байдена вже працює над наступним пакетом.

Очікування української сторони

Тим часом Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрілися з американським послом в Україні Бріджит Брінк. У процесі зустрічі вони обговорили підготовку до наступного саміту у форматі "Рамштайн" та умови збереження темпів постачання озброєння для ЗСУ.

Щодо чергової зустрічі міністрів оборони західних країн, яка має відбутися на німецькій авіабазі "Рамштайн", висловився і радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. За його словами, українська сторона має вести досить жорстку розмову та вимагати відповідей від західних партнерів.

"Російська збройна перевага вражає масштабами і це є наслідком саме невиконання домовленостей від деяких партнерів", — зазначає Андрусів.

Він переконаний, що якби всі країни виконували свої зобов'язання, то сьогодні Україна говорила б про ефективні контрнаступи своєї армії.

Раніше Фокус опублікував думку військового експерта Ігоря Попова, який розповів про перспективи контрнаступу української армії без військової допомоги Заходу. За його словами, Україна може повернути окуповані території, але лише у разі надання їй тяжкого озброєння.