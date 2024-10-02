"Ми були першими": у Польщі заявили, що Україна забула про військову допомогу Варшави

За словами віцепрем'єр-міністра Владислава Косиняка-Камиша, Київ отримав від сусідів велику допомогу з військовим обладнанням, проте останнім часом це нібито не береться до уваги.

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Польща була однією з перших країн, яка допомогла Україні зброєю на початку повномасштабної війни, однак тепер Київ нібито забув про це. Таку думку озвучив віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш, передає Wirtualna Polska.

За його словами, дії російського президента Володимира Путіна в Україні безумовно впливають на Польщу, тому на Заході необхідно помножити зусилля з підтримання інтересу до протистояння, а питання нових постачань все ще може бути порушено.

Водночас у Варшаві нагадали, що саме Польща стала однією з перших країн, які почали допомагати Києву в перші дні повномасштабного вторгнення, але зараз це нібито не береться до уваги.

"Ми були першими, хто відправив військову допомогу, і українська сторона більше не пам'ятає про цю допомогу. Польща першою допомогла військовим обладнанням, це була дуже велика допомога", — заявляв Владислав Косиняк-Камиш.

Нагадаємо, 24 липня повідомлялося, що питання Волині — це відкрита рана, яка — доки не загоїться — завжди буде перешкодою для хороших стосунків між Польщею та Україною, про що заявляв віцепрем'єр-міністр Владислав Косиняк-Камиш.

19 вересня повідомлялося, що Польща буде тиснути на Україну в питанні Волинської трагедії, і це може бути "шантаж" в обмін на членство в Європейському союзі. За даними польських журналістів, МЗС Польщі "планує конкретні заходи" з питання ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. Для цього Варшава використає своє майбутнє головування в Євросоюзі.