"Мы были первыми": в Польше заявили, что Украина забыла о военной помощи Варшавы

По словам вице-премьер-министра Владислава Косиняк-Камыша, Киев получил от соседей большую помощь с военным оборудованием, однако в последнее время это якобы не принимается во внимание.

Related video

Польша была одной из первых стран, которая помогла Украине оружием в начале полномасштабной войны, однако теперь Киев якобы забыл об этом. Такое мнение озвучил вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Wirtualna Polska.

По его словам, действия российского президента Владимира Путина в Украине безусловно влияют на Польшу, поэтому на Западе необходимо умножить усилия по поддержанию интереса к противостоянию, а вопрос новых поставок все еще может быть поднят.

В то же время, в Варшаве напомнили, что именно Польша стала одной из первых стран, которые начали помогать Киеву в первые дни полномасштабного вторжения, но сейчас это якобы не принимается во внимание.

"Мы были первыми, кто отправил военную помощь, и украинская сторона больше не помнит об этой помощи. Польша первой помогла военным оборудованием, это была очень большая помощь", — заявлял Владислав Косиняк-Камыш.

Напомним, 24 июля сообщалось, что вопрос Волыни — это открытая рана, которая — пока не заживет — всегда будет препятствием для хороших отношений между Польшей и Украиной, о чем заявлял вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш.

19 сентября сообщалось, что Польша будет давить на Украину в вопросе Волынской трагедии и это может быть "шантаж" в обмен на членство в Европейском союзе. По данным польских журналистов, МИД Польши "планирует конкретные меры" по вопросу эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Для этого Варшава использует свое будущее председательство в Евросоюзе.