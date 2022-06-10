"Війна до знемоги і втрата території", — експерт про майбутнє України без важкої зброї

За словами Ігоря Попова, Україна навіть зараз розраховує на проведення контрнаступу з метою звільнити території, які захопила РФ. Але якщо постачання важкого озброєння й надалі гальмуватиме, нам доведеться або відкласти його, або розраховувати на зміну внутрішньої обстановки в Росії.

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Незважаючи на всі "мирні плани", що готують на Заході, Україна розраховує провести військову контрнаступальну операцію зі звільненням захоплених за останні три місяці територій. Але це можливо у разі надання Україні важкого озброєння.

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"Обов'язкова складова цього великого контрнаступу — військова допомога Заходу. Але за останній місяць ми бачимо гальмування її надання. Це пояснюють технічними, логістичними, бюрократичними проблемами. Україна просить сто систем залпового вогню, а їй обіцяють чотири від США і три від Великобританії. Цього достатньо, щоб прикрити якусь вузьку ділянку фронту, але недостатньо, щоб дясягти паритету. Німеччина також не дала Україні майже нічого, навіть дозволу іспанцям на експорт танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну", — говорить у коментарі Фокусу Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього.

А якщо постачання важкого озброєння затримуватиметься, то Україні або доведеться відкласти контрнаступ, або він взагалі буде малоймовірним. І тоді можливі два варіанти: або війна до знемоги — доти, доки в Росії відбудуться якісь процеси, які змінять її позицію, а це станеться нескоро, або мир в обмін на території, що пропонує частина західних експертів і політиків. Для України обидва варіанти невигідні і навіть неможливі.

Нагадаємо, Фокус розбирався, чому все частіше доводиться чути натяки західних експертів та політиків щодо необхідності закінчити війну з РФ за рахунок переговорів. Детальніше можна прочитати у нашому матеріалі: "Війна без перемоги. Чому Захід пропонує Україні перемир'я та згадує Південну Корею".