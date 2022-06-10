"Война до изнеможения и потеря территории", — эксперт о будущем Украины без тяжелого оружия

По словам Игоря Попова, Украина даже сейчас рассчитывает на проведение контрнаступления с целью освободить захваченные РФ территории. Но если поставки тяжелого вооружения и дальше будут тормозить, нам придется либо отложить его, либо рассчитывать на смену внутренней обстановки в России.

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Несмотря на все "мирные планы", которые готовят на Западе, Украина рассчитывает провести военную контрнаступательну операцию с освобождением захваченных за последние три месяца территорий. Но это возможно в случае предоставления Украине тяжелого вооружения.

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"Обязательная составляющая этого большого контрнаступления – военная помощь Запада. Но за последний месяц мы видим торможения ее предоставление. Это объясняют техническими, логистическими, бюрократическими проблемами. Украина просит сто систем залпового огня, а ей обещают четыре от США и три от Великобритании. Этого достаточно, чтобы прикрыть какой-то узкий участок фронта, но недостаточно, чтобы достичь паритета. Германия также не дала Украине почти ничего, даже разрешения испанцам на экспорт танков Leopard 2 немецкого производства в Украину", — говорит в комментарии Фокусу Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего.

А если поставки тяжелого вооружения будут задерживаться, то Украине либо придется отложить контрнаступление, либо вообще оно будет маловероятным. И тогда возможны два варианта: либо война до изнеможения – до тех, пор пока в России произойдут какие-то процессы, которые сменят ее позицию, а это случится нескоро, либо мир в обмен на территории, что как раз и предлагает часть западных экспертов и политиков. Для Украины оба варианты невыгодны и даже невозможны.

Напомним, Фокус разбирался, почему все чаще приходится слышать намеки западных экспертов и политиков о необходимости закончить войну с РФ за счет переговоров и перемирия. Детальнее можно прочитать в нашем материале: "Война без победы. Почему Запад предлагает Украине перемирие и вспоминает Южную Корею".