Война без победы. Почему Запад предлагает Украине перемирие и вспоминает Южную Корею

Все чаще приходится слышать намеки западных экспертов и политиков: чтобы окончить войну в Украине, стоило бы объявить перемирие, зафиксировав линию соприкосновения, а далее – обсуждать детали. И все потому, что украино-российская война обходится миру слишком дорого.

Пример Южной Кореи и КНДР

"Ограниченная война требует ограничений", — вспоминает слова профессора Гарварда Томаса Шеллинга в книге 1960 года "Стратегия конфликта" Дэвид Игнатиус, писатель и журналист The Washington Post. В своем недавнем материале для рубрики "Мнения" он также ссылается на колонку президента США Джо Байдена в The New York Times. В ней хозяин Белого дома сказал: целью Соединенных Штатов является мир в Украине путем переговоров, но позиции напрямую будет зависеть от успехов на поле боя – поэтому США продолжит помогать Украине финансами и оружием.

При этом Игнатиус акцентирует, мол, США не зря ограничивают возможности Украины: предоставляя оружие, определяют дальность его применения. Объясняет такой подход колумнист вновь словами американского президента: "Мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы причинить боль России". А далее Шеллинг говорит о том, что на поле боя превосходства нет ни у одной из сторон, и "война в Украине может переходить к долгой, изматывающей корейской войне — "казалось бы, без надежды или решения".

"В Корее не было возможности одержать военную победу за приемлемую цену, и кандидат в президенты от республиканцев Дуайт Эйзенхауэр пообещал: "Я поеду в Корею", что означало, он заключит мир. И сделал это", — пишет Дэвид Игнатиус.

"Прекращение огня в Корее в июле 1953 года могло показаться многим американцам и их храбрым южнокорейским союзникам поражением. Но сегодня Южная Корея — одна из экономических жемчужин мира, хотя война так и не привела к мирному соглашению, а линия прекращения огня с токсичным соседом на севере почти 70 лет остается хрупкой. Может быть, это снимок послевоенной Украины", — говорит аналитик.

Другими словами, американский журналист на страницах крупного американского издания предлагает применить в Украине модель Южной Кореи. Там после войны 1950-1953 зафиксировали демаркационную линию по 38-й параллели. С тех пор существует две Кореи.

При этом журналист умолчал, что Байден сказал: "Моим принципом остается "ничего об Украине без Украины", а также заверил, что США не будет говорить о каких-либо территориальных уступках со стороны Украины.

"Кроме того забыл упомянуть, что гарантом безопасности Южной Кореи стали десяток постоянных американских военных баз на ее территории с контингентом 28 тысяч военнослужащих, тяжелым вооружением, десятками современных боевых самолетов. В 1958-1991 на корейской территории было размещено американское ядерное оружие. На вооружении южнокорейской армии находятся ракеты с дальностью 800 километров", — заметил в своем посте в соцсетях Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего. То есть американское присутствие позволило провести реформы и создать корейского экономического тигра.

"Идея о двух Кореях — это что-то новое, ранее в предложениях такое не звучало, — замечает в комментарии Фокусу Игорь Попов. — И такой вариант — возможно, слишком нереальный для нас. Потому что две Кореи признаны ООН, а в Украине подобного не будет. Но идея завершить горячую стадию войны без победы становится достаточно популярной на Западе. В нескольких странах говорят о том, что можно огласить перемирие, зафиксировав линию соприкосновения. И Россия в таком случае уже готовит аннексию территорий, которые она захватила после 24 февраля 2022 года, и включение их в состав РФ".

Война без победы

Но надо сказать, что попытка The Washington Post огласить мирный план – не первая. Совсем недавно в The New York Times была напечатана редакционная колонка "Война в Украине становится все сложнее, а Америка к этому не готова". Она о том, что США очень сложно предоставлять поддержку для ведения боевых действий в Украине, и Вашингтон не верит в украинскую победу, даже с выходом на границы по состоянию на 23 февраля. Поэтому Украину стоить склонять к подписанию мирного договора.

Украинские эксперты уверены: такая идея вбрасывается как в публичное пространство, так и обсуждается во время многих закрытых дискуссиях. Евросоюз, США и Великобритания последние несколько недель регулярно проводят встречи, на которых обсуждается план прекращения войны России против Украины путем переговоров, но вряд ли речь идет о компромиссах.

"Со стороны англосаксов предложение "мирных планов", скорее маргинальные инициативы, — говорит Фокусу Александр Краев, директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма". — И в США, и в Великобритании те, кто предлагает Украине мир за счет подобных планов не представляют общую позицию. И президент США Джо Байден, и госсекретарь США Энтони Блинкен, и премьер Великобритании Борис Джонсон в один голос заявляют, что не будут склонять Украину к компромиссам с Россией, они будут вынуждать Россию уйти из Украины".

В Офисе президента Украины статью в The Washington Post называют заказной, в интересах РФ. Но не отрицают, что то и дело от западных партнеров получают другие сигналы о возможных вариантах урегулирования конфликта. То есть на Западе не прекращают попытки написать мирный план для Украины. Напомним, недавно свой план предоставила Италия.

"Никаких переговоров о каких-либо планах у меня нет, такие переговоры сегодня на уровне "нуля" находятся, — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 6 июня. — Конечно, всем хочется максимально нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, потому что нас не спрашивают пока что, а выгодному для тех или иных сторон, у которые есть свои интересы. Опять-таки разные: как финансовые, так и политические".

Оружейный вопрос

Для Украины до сегодняшнего дня главным планом завершения войны остается военный.

Армия готовится к контрнаступлению и проведению операции с освобождением захваченных за последние три месяца территорий. А далее уже дипломатическим путем можно постепенно возвращать и территории, оккупированные ранее. И это официальная позиция президента Владимира Зеленского, и ее поддерживает общество.

"Обязательная составляющая этого большого контрнаступления – военная помощь Запада. Но за последний месяц мы видим торможения ее предоставление. Это объясняют техническими, логистическими, бюрократическими проблемами. Украина просит сто систем залпового огня, а ей обещают четыре от США и три от Великобритании. Этого достаточно, чтобы прикрыть какой-то узкий участок фронта, но недостаточно, чтобы достичь паритета", — замечает Попов.

[ + – ] Армия готовится к контрнаступлению и проведению операции с освобождением захваченных территорий Фото: Getty Images

Александр Краев уверен, что и Великобритания, и США пытаются работать максимально незаметно для россиян.

"Мы слышим, что после того, как Джонсон выдержал экзамен вотума недоверия, начались новые разговоры об увеличении поддержки Украины. США в свою очередь инициировали заседание "Рамштайн-3", передали реактивные системы залпового огня. Британия также планирует передавать больше оружия. Вопрос в том, когда информация о таких поставках и помощи может быть публичной, — поясняет директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма". — Сохранение эффекта неожиданности для сохранения безопасности американских и британских поставок важно. То есть поставки могут быть в больших размерах, чем они заявлены публично. И это называется политика стратегической неопределенности, которая не позволяет оппонентам понять, что и когда приходит в Украину.

Но если поставки тяжелого вооружения будут задерживаться, то Украине либо придется отложить контрнаступление, либо вообще оно будет маловероятным. И тогда возможны два варианта: либо война до изнеможения – до тех, пор пока в России произойдут какие-то процессы, которые сменят ее позицию, а это случится нескоро, либо мир в обмен на территории, что как раз и предлагает часть западных экспертов и политиков.

Для Украины оба варианты невыгодны и даже невозможны. Первый — потому что война изматывает не только противника, но и Украину — мы теряем людей, экономику. Второй — пойти на уступки Путину, означает лишь отложить новую волну наступления, дать России передышку накануне следующей атаки.

И в Кремле это понимают. Риторика России за последние недели изменилась: она увидела, что Запад тормозит предоставление оружия, поэтому все громче заявляет о выходе на административные границы Луганской и Донецкой области. Путин активно готовится к аннексии южных украинских территорий, и говорит условному переговорщику президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что пока Россия не готова к мирным переговорам с Украиной.

Гарантии и компенсаторы

Сегодня можно заметить, как западный мир разделился в вопросе Украины, хотя Байден и говорит, что он един как никогда.

Страны восточной Европы – Польша, Словакия, балтийское трио, а также Великобритания настаивают на увеличении поставок вооружения в Украину. Германия, Франция, Венгрия прямо или скрыто отказывают в помощи.

"Заметно, что США нацелены на то, чтобы повлиять на немцев: активизировались контакты, давление через НАТО. Например, не случайно генсек НАТО Йенс Столтенберг неожиданно отменил свой визит в Германию, фактически за день до начала. Хороший показатель – новый договор американцев с немцами о поставках сжиженного газа. То же касается венгров. Тут включаются еще и британцы, и европейцы. То есть кроме военной составляющей используется и политическая. Речь идет не о прямом давлении на россиян, а на тех, кто им дает окно возможностей. Кроме того, важный пункт – "План Маршалла". Американцы все чаще говорят о том, что уже сейчас необходимо думать над тем, как Украина будет восстанавливаться после войны. И это говорит о том, что они видят победу Украины".

Александр Краев вспоминает слова экс-временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин. После возвращения в Киев весной в первом же интервью она сказала, что США видит победу Украины в том, что она возвращает Крым и Донбасс.

Тем временем в Офисе президента Украины и экспертных кругах не могут не обсуждать запасные планы.

"Подготовка разных вариантов реакций необходима, чтобы россияне не могли застать ни Украину, ни западных партнеров врасплох", — уточняет Александр Краев.

И поэтому, действительно, обсуждается и вариант фиксации условной линии разграничения. Отдельно говорят о документе о гарантиях безопасности для Украины. И это не может быть аналог Будапештского меморандума.

"Это может быть то, что Зеленский предлагает в своей глобальной инициативы United24, — замечает Игорь Попов. — Если начнется новая агрессия России, то за 24 часа тут должно быть тяжелое вооружение. Если, условно говоря, для обороны нам необходимо шестьдесят ракетных систем залпового огня, то они уже сегодня должны стоять в польском Жешуве. То есть на момент подписания Украина должна понимать, что вооружение — наше. И его она сможет использовать по своему усмотрению, отправив на фронт. При этом мы понимает, что гарантий как в 5-й статье устава НАТО, нам никто не даст. Но должны быть другие, такие же эффективные. И речь идет об очень конкретных механизмах. Если случится вдруг новая война агрессии РФ — Украине будет, чем защищаться".

Кроме того, частью большого договора могут стать гарантии предоставления Украине миссии ООН на границе и членство в Европейском Союзе — Европарламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата "как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины". Окончательное решение теперь за Советом ЕС, которое ожидается 22-23 июня.