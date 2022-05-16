В США допускают, что ВСУ смогут освободить Крым и Донбасс

Соединенные Штаты, по словам дипломата Кристины Квин, продолжат поставлять вооружение, чтобы Украина выиграла полномасштабную войну против РФ.

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Деоккупация Киевской и части Харьковской областей свидетельствуют о том, что Вооруженные силы Украины также могут освободить Крым и Донбасс. Об этом в интервью "Европейской правде" заявила временная поверенная США в украинских делах Кристина Квин.

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Дипломат напомнила, что Соединенные Штаты всегда расценивали Крым и Донбасс в качестве неотъемлемых частей Украины. По словам Квин, Вашингтон заинтересован в том, чтобы ВСУ выгнали российскую армию со всех оккупированных территорий.

Более того, как утверждает временная поверенная, США, предоставляя Киеву военную помощь, не ставили отдельных условий о возможном использовании вооружения для деоккупации Крыма и Донбасса.

"Украина уже отбросила россиян от Киева и от Харькова. Так что не лишено логики предположение, что она отбросит россиян и из других оккупированных регионов. Я, конечно, слышала комментарии, что, мол, "США специально не предоставляют достаточное количество оружия, чтобы Украина отбросила россиян и победила, а дают столько, чтобы их сдерживать и истощать". Это абсолютная ложь. И самое простое доказательство — тот факт, что вы все же отбросили армию РФ с севера Киева и Харьковщины", — продолжила Квин в общении с журналистами.

Подытоживая, дипломат заверила, что США продолжат поставлять вооружение для того, чтобы Украина победила в полномасштабной войне против России.

Стоит отметить, что Кристина Квин в ходе интервью также прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО. По словам временной поверенной, Киев может стать полноправным членом Североатлантического Альянса без реализации ПДЧ по примеру Швеции и Финляндии.

Напомним, ранее Россия выступила против вступления Украины в Евросоюз. Зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания обвинил страны Запада в попытке "разжечь" конфликт между Киевом и Москвой и заявил, что не видит перспектив в дипломатическом урегулировании полномасштабной страны.

Также сообщалось, что Украина ужесточила свою позицию на переговорах с Россией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не намерен выполнять ультиматумы Кремля, а переговорный процесс зависит от успехов ВСУ на фронте.