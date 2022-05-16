У США припускають, що ЗСУ зможуть звільнити Крим і Донбас

Сполучені Штати, за словами пані дипломата Крістіни Квін, продовжать постачати озброєння, щоб Україна виграла повномасштабну війну проти РФ.

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Деокупація Київської та частини Харківської областей свідчать про те, що Збройні сили України також можуть звільнити Крим і Донбас. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила тимчасова повірена США в українських справах Крістіна Квін.

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Пані дипломат нагадала, що Сполучені Штати завжди розцінювали Крим і Донбас як невід'ємні частини України. За словами Квін, Вашингтон зацікавлений у тому, щоб ЗСУ вигнали російську армію з усіх окупованих територій.

Більше того, як стверджує тимчасова повірена, США, надаючи Києву військову допомогу, не ставили окремих умов щодо можливого використання озброєння для деокупації Криму та Донбасу.

"Україна вже відкинула росіян від Києва та від Харкова. Тож не позбавлене логіки припущення, що вона відкине росіян і з інших окупованих регіонів. Я, звичайно, чула коментарі, що, мовляв, "США спеціально не надають достатньої зброї, щоб Україна відкинула росіян і перемогла, а дають стільки, щоб їх стримувати та виснажувати". Це абсолютна брехня. І найпростіший доказ — той факт, що ви все ж таки відкинули армію РФ з півночі Києва та Харківщини", — продовжила Квін у спілкуванні із журналістами.

Підсумовуючи, пані дипломат запевнила, що США продовжуватимуть постачати озброєння для того, щоб Україна перемогла у повномасштабній війні проти Росії.

Варто зазначити, що Крістіна Квін під час інтерв'ю також прокоментувала можливий вступ України до НАТО. За словами тимчасової повіреної, Київ може стати повноправним членом Північноатлантичного Альянсу без реалізації ПДЧ за прикладом Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо, раніше Росія виступила проти вступу України до Євросоюзу. Зампостпреда РФ в ООН Дмитро Полянський у процесі засідання звинуватив країни Заходу в спробі "розпалити" конфлікт між Києвом і Москвою та заявив, що не бачить перспектив у дипломатичному врегулюванні повномасштабної країни.

Також повідомлялося, що Україна посилила свою позицію на переговорах із Росією. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Київ не має наміру виконувати ультиматуми Кремля, а переговорний процес залежить від успіхів ЗСУ на фронті.