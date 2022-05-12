У РФ виступили проти євроінтеграції України і заговорили про застосування ядерної зброї

За словами дипломата Дмитра Полянського, Росія може використати ядерну зброю, якщо існуватиме загроза для самої Москви.

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Росія змінила свою позицію і тепер виступає проти не лише вступу України до НАТО, а й членства у Євросоюзі. Про це заявив заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський в інтерв'ю британському онлайн-виданню UnHerd News.

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За його словами, він не бачить можливості для дипломатичного врегулювання повномасштабної війни у зв'язку із позицією України та країн Заходу.

Крім цього, зампостпред РФ в ООН звинуватив українських союзників у спробі "розпалити конфлікт" між Києвом та Москвою. Полянський наголосив, що Кремль тепер виступає не лише проти вступу України до НАТО, а також проти її членства у Європейському Союзі.

"Я мушу визнати, що зараз немає можливостей для дипломатії", — продовжив дипломат.

Полянський також пригрозив ядерною зброєю тим країнам, від яких "виходить загроза" на адресу Росії. За словами дипломата, ворожі держави повинні пам'ятати, що РФ має озброєння масової поразки, яку Кремль може задіяти.

"Я дипломат, я не належу до кіл, що приймають рішення щодо ядерної стратегії. Але я можу сказати, що так, ми володіємо ядерною зброєю, так, якщо є екзистенційна загроза Росії, тоді я абсолютно впевнений, що ми можемо застосувати ядерну зброю", — Продовжив зампостпреда РФ в ООН.

Окремо Дмитро Полянський вибухнув загрозами на адресу Фінляндії та Швеції, які найближчим часом можуть стати новими членами Північноатлантичного Альянсу. Як стверджує дипломат, розширення НАТО за рахунок зазначених країн призведе до дзеркальних заходів Кремля.

"Якщо там (у Фінляндії та Швеції — ред.) будуть розміщені підрозділи НАТО, ці території стануть цілями, можливими цілями для ударів — так само, як російські території стають цілями для ударів країн НАТО", — пригрозив Полянський і нагадав, що Північноатлантичний Альянс є ворогом для Москви, тому Швеція та Фінляндія у разі інтеграції стануть ворожими державами.

Нагадаємо, 12 травня Фінляндія офіційно оголосила про готовність вступити до НАТО. Президент скандинавської країни Саулі Нііністьо впевнений, що інтеграція до Північноатлантичного Альянсу зміцнить безпеку в регіоні. Наступною про вступ до НАТО має оголосити Швеція.

Також повідомлялося, що Росія загрожує розмістити ядерну зброю у Калінінградській області у разі, якщо Швеція та Фінляндія офіційно вступлять до НАТО.