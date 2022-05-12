В РФ выступили против евроинтеграции Украины и заговорили о применении ядерного оружия

По словам дипломата Дмитрия Полянского, Россия может использовать ЯО, если будет существовать угроза для самой Москвы.

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Россия изменила свою позицию и теперь выступает против не только вступления Украины в НАТО, но и членства в Евросоюзе. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News.

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По его словам, он не видит возможности для дипломатического урегулирования полномасштабной войны в связи с позицией Украины и стран Запада.

Помимо этого, зампостпреда РФ в ООН обвинил украинских союзников в попытке "разжечь конфликт" между Киевом и Москвой. Полянский подчеркнул, что Кремль теперь выступает не только против вступления Украины в НАТО, но и ее членства в Европейском Союзе.

"Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии", — продолжил дипломат.

Полянский также пригрозил ядерным оружием тем странам, от которых "исходит угроза" в адрес России. По словам дипломата, враждебные государства должны помнить, что РФ обладает вооружением массового поражения, которое Кремль может задействовать.

"Я дипломат я не отношусь к кругам, принимающим решение по ядерной стратегии. Но я могу сказать, что да, мы обладаем ядерным оружием, да, если есть экзистенциальная угроза России, тогда, я абсолютно уверен, что мы можем применить ядерное оружие", — продолжил зампостпреда РФ в ООН.

Отдельно Дмитрий Полянский разразился угрозами в адрес Финляндии и Швеции, которые в ближайшее время могут стать новыми членами Североатлантического Альянса. Как утверждает дипломат, расширение НАТО за счет указанных стран приведет к зеркальным мерам со стороны Кремля.

"Если там (в Финляндии и Швеции — ред.) будут размещены подразделения НАТО, эти территории станут целями, возможными целями для ударов — точно так же, как российские территории становятся целями для ударов стран НАТО", — пригрозил Полянский и напомнил, что Североатлантический Альянс является врагом для Москвы, поэтому Швеция и Финляндия в случае интеграции станут враждебными государствами.

Напомним, 12 мая Финляндия официально объявила о готовности вступить в НАТО. Президент скандинавской страны Саули Ниинисте уверен, что интеграция в Североатлантический Альянс укрепит безопасность в регионе. Следующей о вступлении в НАТО должна объявить Швеция.

Также сообщалось, что Россия угрожает разместить ядерное оружие в Калининградской области в случае, если Швеция и Финляндия официально вступят в НАТО.