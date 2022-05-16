Україна може стати членом НАТО без виконання ПДЧ, — дипломат США

За словами тимчасової повіреної Крістіни Квін, реалізація Плану дій щодо членства не є обов'язковою, якщо країна відповідає більшій частині вимог.

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Україна може стати повноправним членом НАТО на прикладі Швеції та Фінляндії без реалізації ПДЧ. Про це в інтерв'ю виданню "Європейська правда" повідомила тимчасова повірена США в українських справах Крістіна Квін.

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За її словами, Україна може вступити до НАТО за процедурою без Плану дій щодо членства за прикладом Швеції та Фінляндії.

Крістіна Квін вважає, що реалізація ПДЧ не є юридично обов'язковою умовою для інтеграції до Північноатлантичного Альянсу, якщо окрема країна відповідає більшій частині вимог. Водночас пані американський дипломат закликала не називати цю процедуру скороченою.

"ПДЧ ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Проте я не називала б це скороченою процедурою. ПДЧ — це механізм, що дозволяє державі досягти вимог. І якщо якась держава вже відповідає всім вимогам — ПДЧ стає непотрібним", — пояснила Квін нюанси інтеграції країни до Північноатлантичного Альянсу.

Варто нагадати, що за рішенням Бухарестського саміту НАТО, який проходив у 2008 році, Україна може стати новим членом військового блоку через реалізацію ПДЧ. На Брюссельській зустрічі лідерів Північноатлантичного Альянсу в 2021 році також підтвердили подібну процедуру інтеграції Києва.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що НАТО хоче затвердити нову стратегію, в якій Росія розцінюватиметься як пряма загроза Альянсу. Крім цього, члени військового блоку обговорюватимуть можливе надання допомоги країнам, які постраждали від російської військової агресії.

Також повідомлялося, що Фінляндія подаватиме офіційну заявку на вступ до НАТО. Інтеграція до складу Північноатлантичного Альянсу, як вважає влада, зміцнить безпеку держави на тлі постійних загроз із боку РФ.