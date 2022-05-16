Украина может стать членом НАТО без выполнения ПДЧ, — дипломат США

По словам временной поверенной Кристины Квин, реализация Плана действий по членству не является обязательной, если страна соответствует большей части требований.

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Украина может стать полноправным членом НАТО по примеру Швеции и Финляндии без реализации ПДЧ. Об этом в интервью изданию "Европейская правда" сообщила временная поверенная США в украинских делах Кристина Квин.

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По ее словам, Украина может вступить в НАТО по процедуре без Плана действий по членству по примеру Швеции и Финляндии.

Кристина Квин считает, что реализация ПДЧ не является юридически обязательным условием для интеграции в Североатлантический Альянс, если отдельная страна соответствует большей части требований. Вместе с этим, американский дипломат призвала не называть эту процедуру сокращенной.

"ПДЧ никогда не был юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я не называла бы это сокращенной процедурой. ПДЧ – это механизм, позволяющий государству достичь требований. И если какое-то государство уже отвечает всем требованиям — ПДЧ становится ненужным", — объяснила Квин нюансы интеграции страны в Североатлантический Альянс.

Стоит напомнить, что по решению Бухарестского саммита НАТО, который проходил в 2008 году, Украина может стать новым членом военного блока через реализацию ПДЧ. На Брюссельской встреча лидеров Североатлантического Альянса в 2021 году также подтвердили подобную процедуру интеграции Киева.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что НАТО хочет утвердить новую стратегию, в которой Россия будет расцениваться как прямая угроза Альянсу. Помимо этого, члены военного блока будут обсуждать возможное предоставление помощи странам, которые пострадали от российской военной агрессии.

Также сообщалось, что Финляндия будет подавать официальную заявку на вступление в НАТО. Интеграция в состав Североатлантического Альянса, как считают власти, укрепит безопасность государства на фоне постоянных угроз со стороны РФ.