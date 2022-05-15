НАТО обозначит Россию как "прямую угрозу" в новой стратегии, — Bloomberg

Журналисты отмечают, что в версии документа, который был опубликован в 2010 году, Россия упоминалась как "партнер" Альянса. Также в НАТО хотят обсудить поддержку соседних стран, которые уязвимы к российской агрессии.

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НАТО собирается расценить действия России на мировой арене как "прямую угрозу" в готовящемся документе о стратегии Альянса. Кроме того члены организации планируют обсудить, как лучше поддержать соседние страны, которые уязвимы к российской агрессии и принуждению. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на представителя НАТО.

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По информации журналистов, Альянс сохранит возможность восстановления отношений с Россией в будущем если ее поведение изменится. Кроме того документ будет касаться Китая и его отношений с Кремлем.

В документе Стратегической концепции излагаются приоритеты военного блока на ближайшие годы. Он должен быть окончательно утвержден на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

В издании отмечают, что в предыдущей версии документа, который был опубликован в 2010 году, Россия упоминалась как "партнер". На этот раз формулировка будет отменена.

[ + – ] Концепция отношений НАТО и России в 2010 году

Напомним, 15 мая президент Финляндии официально заявил, что страна собирается вступать в НАТО. Лидер Финляндии Саули Ниинисте считает, что присоединение к Альянсу укрепит безопасность страны на фоне постоянных угроз России. Кроме того в США пообещали, что окажут военную помощь в случае нападения до того, как государство вступит в военный блок.

Ранее, 12 мая, МИД РФ пригрозил Финляндии войной из-за ее вступления в НАТО. Российские дипломаты заявили, что Москва будет "вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях устранения возникающих угроз". Такую же формулировку Кремль использовал перед нападением на Украину.