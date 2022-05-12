"Ответные шаги": МИД РФ угрожает войной Финляндии из-за вступления в НАТО

В официальном заявлении внешнеполитического ведомства говорится об ответных шагах военно-технического характера для устранения "угроз национальной безопасности". Аналогичные формулировки Россия использовала и в отношении Украины перед началом вторжения в феврале.

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Сегодня на сайте Министерства иностранных дел РФ появилось официальное заявление по вопросу членства Финляндии в НАТО.

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В документе, в частности, говорится, что присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, а также поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе.

"Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях устранения возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности. … Будем реагировать по ситуации", — сказано в заявлении российского МИДа.

Показательно, что перед началом военного вторжения в Украину Россия использовала аналогичные формулировки. Так, 17 февраля РФ направила США письмо, в котором также обещала прибегнуть к "мерам военно-технического характера" из-за предполагаемого вступления Украины в НАТО.

Как считают в России, политика военного неприсоединения Финляндии в течение десятилетий служила "основой стабильности в североевропейском регионе", а также позволяла выстраивать партнерские отношения между двумя странами, в которых "роль военного фактора была сведена к нулю".

В российском МИДе разочарованы, что заверения РФ об "отсутствии каких-либо враждебных намерений в отношении Финляндии" не убедили государство сохранить курса на военное неприсоединение. Здесь также открыто предупреждают, что это приведет к превращению территории Финляндии в рубеж военного противостояния с РФ.

В своем заявлении МИД РФ вспомнил и о международно-правовых обязательств Финляндии, которые страна якобы нарушит при вступлении в НАТО. Так, российская сторона ссылается на Парижский мирный договор 1947 г., предусматривающий обязательство сторон не заключать союзы или участвовать в коалициях, направленных против одной из них, а также на Договор 1992 г. между Россией и Финляндией об основах отношений, которым установлено, что "стороны будут воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости другой стороны".

Официальное обращение России стало реакцией на сегодняшнее совместное заявление президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра страны Санны Марин о том, что государство намерено присоединиться к Североатлантическому Альянсу.

"Финляндия должна немедленно подать заявку в НАТО", — в частности, сказано в документе.

Лидеры страны надеются, что все процедуры на национальном уровне, необходимые для вступления в Альянс, завершатся в течение нескольких дней.

Фокус уже писал об ответных угрозах РФ разместить ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининградской области после вступления в НАТО Финляндии или Швеции. Бывший российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что у России "станет больше официально зарегистрированных противников".

В апреле Россия стягивала войска к границе с Финляндией, очевидцы видели, как тяжелое ракетное вооружение везут по трассе из Санкт-Петербурга.