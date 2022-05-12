"Відповіді кроки": МЗС РФ погрожує війною Фінляндії через вступ до НАТО

В офіційній заяві зовнішньополітичного відомства йдеться про кроки у відповідь військово-технічного характеру для усунення "загроз національної безпеки". Аналогічні формулювання Росія використала і щодо України перед початком вторгнення в лютому.

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Сьогодні на сайті Міністерства закордонних справ РФ з'явилася офіційна заява щодо членства Фінляндії в НАТО.

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У документі, зокрема, йдеться, що приєднання Фінляндії до НАТО завдасть серйозних збитків двостороннім російсько-фінляндським відносинам, а також підтримці стабільності та безпеки в північноєвропейському регіоні.

"Росія буде змушена зробити кроки у відповідь як військово-технічного, так й іншого характеру з метою знищення загроз у національній безпеці, що виникають через це. … Реагуватимемо по ситуації", — сказано в заяві російського МЗС.

Показово, що перед початком воєнного вторгнення в Україну Росія використала аналогічні формулювання. Так, 17 лютого РФ направила США листа, в якому також обіцяла вдатися до "заходів військово-технічного характеру" через імовірний вступ України до НАТО.

Як вважають у Росії, політика військового неприєднання Фінляндії протягом десятиліть служила "основою стабільності в північноєвропейському регіоні", а також дозволяла вибудовувати партнерські відносини між двома країнами, в яких "роль військового фактора зведена нанівець".

У російському МЗС розчаровані, що запевнення РФ про "відсутність будь-яких ворожих намірів щодо Фінляндії" не переконали державу зберегти курс на військове неприєднання. Тут також відкрито попереджають, що це призведе до перетворення території Фінляндії на рубіж воєнного протистояння з РФ.

У своїй заяві МЗС РФ згадало і про міжнародно-правові зобов'язання Фінляндії, які країна нібито порушить у разі вступу до НАТО. Так, російська сторона посилається на Паризький мирний договір 1947, що передбачає зобов'язання сторін не укладати союзи або брати участь у коаліціях, спрямованих проти однієї з них, а також на Договір 1992 між Росією та Фінляндією про основи відносин, яким встановлено, що "сторони утримуватимуться від загрози силою або застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої сторони".

Офіційне звернення Росії стало реакцією на сьогоднішню спільну заяву президента Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністра країни Санни Марін про те, що держава має на меті приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

"Фінляндія має негайно подати заявку до НАТО", зокрема, сказано в документі.

Лідери країни сподіваються, що всі процедури на національному рівні, необхідні для вступу до Альянсу, завершаться протягом кількох днів.

Фокус вже писав про погрози РФ розмістити ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінградській області після вступу до НАТО Фінляндії або Швеції. Колишній російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що в Росії "стане більше офіційно зареєстрованих супротивників".

У квітні Росія стягувала війська до кордону з Фінляндією, очевидці бачили, як важке ракетне озброєння везуть трасою з Санкт-Петербурга.