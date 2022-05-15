НАТО позначить Росію як "пряму загрозу" в новій стратегії, — Bloomberg

Журналісти зазначають, що у версії документа, опублікованого в 2010 році, Росія згадувалася як "партнер" Альянсу. Також у НАТО хочуть обговорити підтримку сусідніх країн, які є вразливими до російської агресії.

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НАТО збирається розцінити дії Росії на світовій арені як "пряму загрозу" в документі про стратегію Альянсу, що готується. Крім того, члени організації планують обговорити, як краще підтримати сусідні країни, які вразливі до російської агресії та примусу. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на представника НАТО.

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За інформацією журналістів, Альянс збереже можливість відновлення відносин із Росією у майбутньому, якщо її поведінка зміниться. Крім того, документ стосуватиметься Китаю та його відносин із Кремлем.

У документі Стратегічної концепції викладаються пріоритети військового блоку на найближчі роки. Він має бути остаточно затверджений на саміті НАТО в Мадриді наприкінці червня.

У виданні зазначають, що в попередній версії документа, опублікованого в 2010 році, Росія згадувалася як "партнер". Цього разу формулювання буде скасовано.

[ + – ] Концепція відносин НАТО та Росії у 2010 році

Нагадаємо, 15 травня президент Фінляндії офіційно заявив, що країна має намір вступати до НАТО. Лідер Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що приєднання до Альянсу зміцнить безпеку країни на тлі постійних загроз Росії. Крім того, у США пообіцяли, що нададуть військову допомогу в разі нападу до того, як держава вступить у військовий блок.

Раніше, 12 травня, МЗС РФ пригрозило Фінляндії війною через її вступ до НАТО. Російські дипломати заявили, що Москва буде "вимушена вжити заходів у відповідь як військово-технічного, так й іншого характеру з метою усунення загроз, що виникають". Таке саме формулювання Кремль використав перед нападом на Україну.