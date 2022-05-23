Итальянцы не могут решать, каких украинцев оставить в оккупации, — эксперт о мирном плане Рима

Политический аналитик Мария Кучеренко считает, что планы Украины и некоторых стран Запада по способах завершения войны не одинаковые. Киев не может пойти на прекращение огня, потому что это будет сдача тех людей, которые будут находиться на оккупированной Россией территории.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

"Почему итальянцы, разработавшие некий план, считают вправе решать, каких украинцев оставить на подконтрольной территории, а каким умереть в страшных муках под пытками, как в Буче. Это сдача тех людей, которые будут находиться на оккупированной территории. И об этом надо напоминать нашим западным партнерам, которые пишут для нас планы. Потому что наша позиция и их, несмотря на беспрецедентную политическую, экономическую, военную поддержку, не тождественна", — говорит Мария Кучеренко, политический аналитик в комментарии в большой статье Фокуса Переговоров не будет. Почему Украина перестала разговаривать с Россией.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так она комментирует подготовленный правительством Италией "план прекращения войны России против Украины". Накануне информацию о нем опубликовало издание La Repubblica. В нем четыре этапа: прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН, переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО, двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу (полная автономия для них), заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе. В МИДе Украины подтверждают получение подобного документа. "Изучаем", – сказал спикер ведомства Олег Николенко.

"Есть позиция США, Великобритании, Польши, стран Балтии, которые говорят, что Украину надо снабдить всем, чтобы она смогла вернуть все свои территории без промежуточных стадий и статусов. А есть позиция Франции и Германии – серая, половинчатая. С одной стороны их лидеры говорят, что все должно быть так, как примет народ Украины, с другой – тут же проговариваются месседжи о необходимости прекращения огня и достижения перемирия здесь и сейчас. А мы понимаем, что за прекращением огня в практике конфликтологии следует некие отводы сил и средств, стабилизация существующих линий. Наша задача как государства состоит в том, чтобы не допустить этого", – поясняет Кучеренко.